Paramount inicia la guerra contra Netflix y lanza una OPA hostil para hacerse con Warner: "Nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte"

Todo parecía haber acabado cuando se anunció que Netflix había llegado a un acuerdo para hacerse con Warner por la friolera de 82.700 millones de dólares. Sin embargo, Paramount se niega a aceptar la derrota y ha lanzado una OPA hostil para hacerse con Warner, prometiendo a los accionistas que su oferta les hará ganar más dinero que la de Netflix.

Ha sido David Ellison quien ha anunciado que la oferta está avalada por su familia -recordemos que su padre Larry es uno de los hombres más ricos del mundo-, RedBird Capital y varios fondos de inversión. Su plan es convencer de forma directa a los accionistas para que le vendan a él las acciones, ya que la oferta de Netflix "es inferior" a la suya.

Guerra total

Ahí conviene tener en cuenta que Ellison quiere hacerse con la totalidad de Warner, mientras que el acuerdo con Netflix deja parte fuera de la empresa. En concreto, la división de cadenas de cable de WBD (TNT, CNN, HGTV, Food Network y Discovery) se queda fuera del mismo.

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, fuentes de Paramount aseguran que "la oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18 000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix. La recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos del negocio y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

Todo eso se traduce para los accionistas que recibirían 30 dólares por acción en lugar de los 27,75 de la oferta de Netflix, en la cual también mantendrían una conseguirían una participación en la división de televisión lineal. Eso lleva a que las comparaciones entre ambas ofertas sean mucho más difíciles de llevar a cabo.

Todo apunta a que ahora habrá una guerra de declaraciones entre todos los implicados hasta que se llegue a una solución real. Lo que sí está ya claro es que la cosa no va a ser tan sencilla como que Netflix ha conseguido hacerse con Warner, porque además Paramount tiene argumentos que podrían hacerle conseguir más de un apoyo en Hollywood.

Recordemos que desde Netflix ya han anunciado que piensan seguir estrenando en cines las películas de Warner, pero también dando a entender que van a ajustar de forma notable su tiempo de exclusividad en salas. Esa es una carta que Paramount quiere jugar a su favor. De hecho, Ellison asegura lo siguiente:

Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte. Es en el mejor interés de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica. Creemos que se beneficiarán de una mayor competencia, una mayor inversión en contenido y una mayor producción en salas, y de un mayor número de películas en cartelera como resultado de nuestra transacción propuesta.

Ahora habrá que esperar acontecimientos, pero todo apunta a que tendremos que esperar todavía mucho para conocer el destino definitivo de Warner.

