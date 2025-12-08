La secuela de 'El cuento de la criada' lanza sus primeras imágenes. Ann Dowd y Chase Infiniti protagonizan el regreso a Gilead

Si bien parecía que íbamos a tardar bastante en verla, desde Hulu no han querido retrasarlo más y ya tiene en pista de salida el regreso a Gilead casi un año después del final de 'El cuento de la criada'. 'The Testaments' se estrenará en abril de 2026 en Disney+.

Así lo ha desvelado en el marco de la CCXP brasileña la (todavía) plataforma Hulu, quienes han lanzado también las primeras imágenes de la esperada adaptación de 'Los testamentos', la novela de Margaret Atwood, que transcurre varios años después del final de la obra original.

Bienvenidos a casa Ardua

La serie se presenta como una historia de madurez con una nueva generación de chicas jóvenes para las que Gilead es todo lo que han vivido. La sinopsis oficial es relativamente vaga en ese sentido:

«Para estas jóvenes mujeres, crecer en Gilead es todo lo que han conocido, sin tener recuerdos tangibles del mundo exterior antes de su adoctrinamiento en esta vida. Enfrentadas a la perspectivas de casarse y vivir una vida de servidumbre, se ven forzadas a buscar aliadas, tanto nuevas como viejas, para ayudarlas en su lucha por libertad y la vida que merecen.»

En concreto, si siguen las líneas de la novela original (siempre hay margen para cambios sustanciosos), nos centraremos en Agnes (Chase Infiniti) y Daisy (Lucy Halliday) y sí, en la Tía Lydia (Ann Dowd).

Si habéis leído el libro ya sabéis que estaríamos en, podríamos decir, una segunda/nueva fase de Gilead, ligeramente más aperturista y decadente y que Lydia tiene su propio proyecto personal con las Perlas.

Claro, habría que ver cómo traslada Bruce Miller lo relatado por Atwood a un mundo ya bastante cambiado respecto a la obra original simplemente por el hecho de haber continuado la historia de June durante años. Aún así, el final ya dio alguna que otra pista.

Junto a Dowd, Inifiniti y Halliday, 'Los testamentos' cuenta en su reparto con Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien, entre otros.

Por cierto, por si había dudas, la nota de prensa apunta a que la serie llegaría a España a través de Disney+ y no de HBO Max, la que había sido casa de la serie original.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | Acabaron este año y han sido olvidadas por los Emmy. Creo que 'El juego del calamar' y 'El cuento de la criada' se merecían algo más