El final explicado de 'El cuento de la criada'. Su creador recuerda cuál fue el objetivo desde el principio y que siempre trató sobre "cómo vivir con lo que no puedes tener"

Era realmente complicado cerrar una historia como la de 'El cuento de la criada', pero por suerte su desenlace no solo es ideal, sino que termina siendo el cierre de ciclo que cabría esperar. Y también estaba planteado desde el momento en el que comenzó a rodarse la primera temporada.

Bruce Miller, el creador de la serie, no sabía cuántas temporadas tendría ni que Margaret Atwood escribiría una secuela en 2019, ni tampoco los cambios que tendría que adoptar sobre la marcha. Pero sí que tenía claro que la historia de June tenía que volver al punto de partida en algún momento.

Es por ello que, además de asistir a una serie de reencuentros muy emocionantes, el último episodio de 'El cuento de la criada' nos lleva a la habitación donde comenzó todo. Y volvemos a escuchar las mismas palabras que June (Elisabeth Olsen) deja grabadas al principio de todo.

"Esta no es una historia donde siempre consigues lo que quieres, ni donde June lo consigue. Se trata más bien sobre cómo vivir con lo que no puedes conseguir". Con estas palabras describía Miller el final de la serie, en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter junto a la actriz protagonista y productora Elisabeth Moss.

Todo comenzó en el año 2017, cuando la serie original de Hulu nos presentó a June, la protagonista de la exitosa novela homónima de Margaret Atwood publicada en 1985. June es separada de su marido Luke (OT Fagbenle) y de su hija Hannah (Jordana Blake), y vemos que la han convertido en una criada.

Aparece sentada con una capa roja y un sombrero blanco en el alféizar de una ventana, en la casa del comandante de Gilead Fred (Joseph Fiennes) y su esposa, Serena Waterford (Yvonne Strahovski). "Una silla. Una mesa. Una lámpara", se la oye decir. "Hay una ventana con cortinas blancas, y el cristal es irrompible, pero no es la huida a la que le temen. Una criada no llegaría lejos... Me llamo Defred. Tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Como tantas otras cosas ahora". Las mismas palabras que pronuncia al comienzo de todo.

Por supuesto, a partir de aquí habrá spoilers de todo tipo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Broche de oro

Viendo el final de la serie, los espectadores comprendemos que, en realidad, la grabación que escuchamos es la voz de June en la actualidad. Boston acaba de ser liberada y vemos a June volver sobre sus pasos en un momento en el que, aunque Gilead no haya sido del todo destruida, sí que está cerca de ser derrotada.

La serie, de hecho, no termina con June reuniéndose con su hija mayor. Es lo que cabría esperar, pero no hubiera sido del todo acertado que los espectadores tuviéramos lo que llevábamos esperando años. Porque la historia trata más bien de la lucha que emprende June para encontrarla.

Sentí que era era un lazo demasiado perfecto. Teniendo en cuenta dónde empezamos con June, eso parecía una parte completamente diferente de su vida. Esta serie trata sobre June, su hija y su marido y sobre cómo lo perdió todo, y cómo gradualmente ha ido recomponiéndose. Es 'El cuento de la criada', no el de Hannah. Se centra en el viaje de June desde que es una criada hasta lograr la libertad.

Según Miller, "June se entregó de nuevo. No podía alejarse de su hija, Hannah" y, de hecho, así lo dicen en el libro. "Hay muchas historias de personas que recuperan a sus hijos. Esas son las historias únicas que siempre contamos. Quiero contar la historia de las 999.000 personas que no los trajeron de vuelta", recuerda el creador sobre lo que cuenta la novela.

"Va sobre aquellos que tienen que seguir adelante cuando no es fácil. June es un buen ejemplo de alguien que nunca toma el camino fácil", añadió.

Distanciarse del libro

Aunque su arranque esté basado en la novela original de Atwood, el camino se ha distanciado mucho de ella, pero Bruce Miller siempre quiso volver al lugar donde comenzó. "Así es como ves a June como personaje desde el principio. ¿Qué es esa voz en off? ¿De dónde viene?", se pregunta en la misma entrevista. "Desde el principio, pensaba: 'Lo que estamos viendo es esta caja de cintas que alguien encontró'. Pero se trata de su historia, de su relato de lo que es ser una criada".

"Lo que realmente quería hacer era que cuando llegaras al final, sintieras que entendías lo que acababas de ver y que era la pieza que completaba el puzzle. Que fuera satisfactorio", opinó. Y esto fue algo con lo que también coincidió Moss.

"Lo que me hizo conectar con June al principio fue lo mismo con lo que conecté al final. Tiene esa cualidad de querer sobrevivir, no solo por ella misma, sino para crear un futuro mejor, especialmente para sus hijas, y también para la próxima generación. Ese es su objetivo en la vida. Lo vi en el primer episodio, en el primer guion. Y es lo mismo que vemos en la última escena".

"Por alguna razón, no soy ajena a crear proyectos que, de alguna manera, terminan formando parte del espíritu de una época o adquiriendo relevancia de forma muy actual. No son decisiones que tome a propósito. Simplemente me he inclinado por un material que, para mí, es personal. Esta historia era personal y mi trabajo es contar el lado personal, el lado humano de las cosas. Cuando ve la luz y se vuelve algo político y tan grande, me conmueve", añadió la actriz.

Aunque también es cierto que la localización cambió y que no estaba previsto ver a June volviendo a la casa de los Waterford. "La idea original era que June fuera a esa cabaña en el bosque [donde Luke y ella se escondieron cerca de la frontera]. Y, de hecho, antes de empezar a rodar, vimos que la cabaña seguía ahí. Pero luego Bruce lo situó en una ubicación diferente, y creo que es mucho mejor", contaba Moss.

Al principio estaba previsto que June se sentara en la entrada de la casa de los Waterford. Y yo dije: 'Quiero que entre. Creo que sería mucho más impactante si entrara en esa habitación'. Así que hablé con Bruce y le pregunté: '¿Podemos entrar a la casa?'. Y me dijo que sí, le encantó la idea.

El adiós de Serena

Finalmente, como último toque, los espectadores también hemos asistido al adiós a Serena. Un desenlace que quizá no es el que cabría esperar para ella y que también se meditó muchísimo.

"No creo en eso de que 'la gente tiene lo que merece' ni nada de eso, pero quería matarla. Porque creo que es una persona horrible, y acabar muerta a un lado de la carretera de forma completamente anónima [después de que la empujaran del tren al principio de la temporada] habría sido un final apropiado para. Tuve que contenerme", reconocía Miller.

"Bruce me contó lo que pensaba hacer y me dijo que estaba jugando con ciertas ideas. Me contó lo que pensaba y dije: '¡Qué interesante! Sería una locura si no lo lograra'. Pero, en el fondo, quería verla sobrevivir porque soy la mayor fan de Serena. Soy su mayor apoyo y defensora. Quiero que siga viva. Creo que se lo merece, y creo que Noah [su hijo] también", opinó Moss.

Si fuera Eva Braun y fuera el hijo de Hitler, ¿qué harías? No creo que nadie lo dudara. Pero me encanta lo que hemos acabado haciendo porque lo que realmente quería para la mayoría de los personajes es que obtuvieran exactamente lo que querían y ver qué pasaba con eso. June consiguió mucho de lo que quería y un montón de cosas que no esperaba, incluyendo el regreso de Emily o reunirse con Luke. La historia de Serena realmente tiene el final que debe, porque es alguien que nunca va a admitir que lo hizo mal. Pero puedes ver cómo el hecho de aferrarse a la ilusión de que hizo lo correcto se está volviendo cada vez más difícil.

Y con estas declaraciones, ambos dieron explicación a las decisiones creativas que tomaron durante el proceso de dar forma a este fantástico cierre de 'El cuento de la criada'. Una serie que se ha quedado con nosotros desde el principio y que lo hará después de sus créditos finales.

En Espinof | 'The Testaments' - Todo lo que sabemos de la secuela de 'El cuento de la criada' protagonizada por la Tía Lydia de Ann Dowd





En Espinof | Las series más esperadas de 2025