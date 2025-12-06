El guionista de 'Jungla de Cristal' explica un curioso agujero de la trama y confirma que este clásico con Bruce Willis es, efectivamente, una película navideña

Puedo afirmar y afirmo, sin ningún tipo de sonrojo —jamás comprenderé que haya gente que se avergüence de disfrutar placeres como este—, que 'Jungla de Cristal' ('Die Hard') no sólo es una de mis películas favoritas de todos los tiempos sino que, además, ocupa una posición muy elevada en mi lista particular. Tal vez sea por este amor incondicional que me cuesta especialmente reconocer que, en medio de su perfección, existe un momento resuelto con menos brillantez que la predominante en el filme de John McTiernan.

"Todos los momentos donde Bruce mira los relojes no tienen sentido"

Este fragmento, considerado por muchos como un "agujero de guión", se encuentra durante el primer cara a cara entre John McClane y Hans Gruber en el que, a pesar de los esfuerzos del terrorista por ocultar su identidad haciéndose pasar por un rehén, el policía termina descubriéndole sin mucho esfuerzo.

Gracias al guionista Steven E. de Souza conocemos que, lejos de ser una simple corazonada, McClane intenta desenmascarar al impostor debido al reloj del alemán: una pieza clave del libreto original del filme. Así lo explica:

"Originalmente, [los terroristas] se bajan del camión, la cámara hacía un movimiento con grúa hacia arriba hasta verles en círculo, y Alan Rickman dice: 'Sincronizad vuestros relojes'. Ponen sus brazos en círculo mientras la cámara baja y todos tienen el mismo reloj Tag Heuer."

"Si te fijas en el primer tipo al que Bruce mata, casi por accidente tirándole por las escaleras, busca en el cuerpo y mira la identificación. Le roba los cigarrillos, que es un cachondeo. Después mira el reloj, lo que vuelve a dar risa porque crees que también puede que se lo robe. Mientras va matando a cada tío se da cuenta de que todos llevan el mismo reloj. Cuando habla con Dwayne Robinson dice: 'Creo que son profesionales. Sus identificaciones son demasiado buenas. No hay etiquetas en su ropa y todos llevan el mismo reloj'." "Cuando Bruce ofrece un cigarro a Alan Rickman, Bruce mira el reloj. Ves que sus ojos se van al reloj. Así es como sabe que es uno de los terroristas."

Lamentablemente, esa mirada de Bruce Willis a la que se refiere Steven de Souza no se puede apreciar en el montaje final, porque se eligió mostrar el contraplano de Alan Rickman. Sin embargo, después de leer las explicaciones del guionista y repasar de nuevo la escena en cuestión, es cierto que se puede apreciar cómo el reloj de Hans Gruber aparece en más de una ocasión, por lo que no necesitamos ver que John McClane lo está mirando.

En realidad, el guionista está equivocado con este detalle o no recuerda bien el modelo del reloj. Hans Gruber lleva un Cartier Tank, distinto al de sus esbirros, así que McClane no podría haberlo descubierto por eso. Esto explica por qué tarda un poco en darse cuenta, cosa que no ocurre hasta que los personajes no intercambian sus nombres y el héroe se da cuenta de que le están intentando engañar.

En cualquier caso, surge una cuestión, ¿por qué se retiró del montaje definitivo la escena de los villanos enseñando sus relojes? La respuesta se encuentra en el pasaje en el que los terroristas intentan escapar en una ambulancia que es interceptada por la limusina de Argyle; fragmento que no tendría sentido ya que el vehículo sanitario no aparecía en ningún plano de la secuencia en la que se plantaba el recurso narrativo de los relojes.

"John [McTiernan] le dijo al editor: 'Saca las tijeras ahí. Corta tan pronto como se bajen del camión para que no se vea que no hay una ambulancia'. Ahora, sin la escena de 'Sincronizad vuestros relojes', todos los momentos en los que Bruce mira los relojes de esos tíos no tienen sentido."

Sí, 'La jungla de cristal' es una película navideña

Esta revelación relacionada con el clásico del cine de acción ochentero llega después de la impactante encuesta en la que el 62% de los —sacrílegos— participantes afirmó que 'Jungla de cristal' no es una película navideña a pesar de que se ambiente en nochebuena. Precisamente, un 24 de diciembre, el propio Steven E. de Souza manifestó —con no poco sentido del humor— a través de su cuenta de Twitter que, en efecto, la eterna 'Die Hard' entra en el mismo saco que 'Solo en casa' o 'Qué bello es vivir'.

—"Estoy seguro de que lo has sopesado antes, pero nunca os he escuchado a Jeb Stuart ni a ti dar vuestra opinión sobre si 'Jungla de cristal' es una película navideña".

—"Sí, porque el estudio rechazó la versión sobre el Purim. #JunglaDeCristalEsUnaPelículaNavideña".

