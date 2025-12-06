Los directores de 'Zootrópolis 2' explican el homenaje a 'El resplandor' y por qué eliminaron el de otro clásico thriller: "Cuando lo escuchas, sabes dónde estás"

En 'Zootrópolis 2', Judy Hopps y Nick Wilde han regresado para meterse de lleno en una nueva investigación que les lleva a territorios totalmente desconocidos y también mucho más oscuros. Esta vez, los policías novatos no solo se enfrentarán a un enemigo enigmático -la serpiente Gary De’Snake-, sino que también descubrirán pistas sobre una comunidad reptil oculta que podría cambiar por completo la historia de la ciudad.

Esta premisa permite a los codirectores Jared Bush y Byron Howard jugar con un tono más atrevido, divertido y lleno de referencias cinematográficas, especialmente al cine de terror, un género que adoran y que aprovechan aquí para rendir homenaje a clásicos como 'El resplandor' o 'El silencio de los corderos'. Todo ello sin olvidar la esencia que convirtió a 'Zootrópolis' en un fenómeno: humor, ingenio y un universo que sigue expandiéndose con una energía desbordante.

Guiños al terror más clásico

Los codirectores confesaron a Variety su devoción por 'El resplandor' y aprovecharon que la trama de 'Zootrópolis 2' que introducía a la familia Lynxley -un clan de linces liderado por Milton Lynxley- para crear una enorme mansión y un laberinto nevado al más puro estilo Kubrick. Bush lo explica así:

"Teníamos esta idea de estos linces que obviamente eran los villanos, y tenía sentido tener esta gran mansión y luego este laberinto gigante detrás de ella"

La propuesta surgió muy pronto en el desarrollo, pero ninguno anticipó el enorme reto técnico que supondría para los animadores: miles de hojas, nieve y un vehículo gigantesco abriéndose paso entre los setos. "Luego dijimos: En lugar de que Nick y Judy corran por él, lo que ha pasado es que vamos a usar un vehículo gigante y lo destrozaremos", recuerda Bush.

Entre todos los animadores implicados, llamó especialmente la atención una anécdota: Louaye Moulayess, fan declarado de 'El resplandor', apareció el día que se asignaron las escenas con una camiseta de la película. Les pidió que le dieran esa toma y funcionó. Le asignaron animar a Pawbert cojeando por el laberinto, en un claro homenaje a Jack Nicholson.

"Desapareció y regresó una semana después, lo cual desquició a Pawbert como Jack Nicholson, y es simplemente increíble"

El momento se remata con la música de Michael Giacchino, que reinterpretó el tema más icónico de 'El resplandor'. "Tomó ese tema tan famoso, y en cuanto lo escuchas, sabes exactamente dónde estás", contaba Bush. El compositor pidió máxima intensidad a la orquesta: "¿Cómo de fuerte quieres que toquemos esto?. Con toda la intensidad posible". A pesar de que la referencia puede escapársele a los más pequeños, los directores confían en que el impacto emocional es suficiente: "Pensarán: Ese tipo está trastornado, es el malo, y quiero que nuestros héroes lo atrapen", explicaba Howard.

Por otro lado, el homenaje a 'El silencio de los corderos' también aparece en una secuencia breve pero inolvidable: cuando Nick pasa un momento en prisión, Bellwether ocupa una de las celdas recordando directamente al Hannibal Lecter de Anthony Hopkins. Bush admite que al principio habían recreado la escena casi palabra por palabra, incluyendo las instrucciones del guardia. Sin embargo, el guiño era demasiado extenso y terminaron recortándolo: "Habríamos perdido a nuestro público más joven", contaban.

En Espinof | 'Zootrópolis 2' es lo contrario a 'Vaiana 2'. Una película hecha desde la pasión que es mucho más que un simple producto para sacar dinero fácil

En Espinof | Las mejores películas de 2025