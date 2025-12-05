La película que catapultó a Olivia Hussey también le cerró las puertas de la alfombra roja restringiéndole ver su propio debut

Hay películas que marcan una época y lanzan a sus protagonistas al estrellato de una forma que ni ellos mismos pueden imaginar. Una de esas historias singulares es la de una actriz que, siendo adolescente, se hizo mundialmente famosa por encarnar a uno de los personajes más icónicos de la literatura, solo para encontrarse con que su mayor triunfo le ponía una zancadilla justo en la línea de meta de la alfombra roja.

Demasiado joven para verse desnuda a sí misma en una película

Para Olivia Hussey, interpretar a Julieta en la adaptación de 'Romeo y Julieta' de 1968, dirigida por Franco Zeffirelli, fue la quintaesencia del éxito. La película, que pretendía una fidelidad generacional a la obra de Shakespeare, catapultó a la joven a la primera plana del cine.

Sin embargo, en un giro de guion que no tiene desperdicio, aquella fama fulgurante la dejó, literalmente, fuera de juego para el evento más importante de su carrera. La actriz, que tenía solo quince años cuando rodó la cinta, no pudo asistir al mismísimo estreno en su país.

La razón de este veto, que a ojos de cualquiera parece un disparate, se encuentra en las estrictas regulaciones de edad de la época, sobre todo en el contenido de la propia película. La versión de Zeffirelli incluía una breve escena de desnudez parcial en el lecho de los amantes, donde se veían sus pechos, que para los estándares de clasificación era demasiado para una menor.

Por muy surrealista que suene, la estrella de la película era considerada demasiado joven para ver su propia obra en el cine, una situación que, sinceramente, es para echarse las manos a la cabeza.

Este paradójico éxito no ha dejado de colear con el paso de los años. De hecho, la actriz y su coprotagonista, Leonard Whiting, que interpretaba a Romeo, llevaron el asunto aún más lejos con una demanda en el año 2023. Ambos, ya septuagenarios, se quejaron a Paramount Pictures, la distribuidora, por explotación sexual infantil a raíz de esa escena de desnudez que, según su testimonio, fue grabada después de que el director les asegurase que no habría desnudos.

Así pues, lo que empezó como una historia de éxito fulgurante terminó por cerrar las puertas de aquella alfombra roja para Olivia Hussey. El brillo de la fama quedó empañado por la controversia, la confusión y una demanda judicial desestimada que recordaba que, detrás del mito de la "icónica Julieta joven", estaba una actriz adolescente expuesta a decisiones cinematográficas que la superaron y que le quitaron incluso la posibilidad de celebrar su propio debut.

