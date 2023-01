'Romeo y Julieta', denunciada 55 años después por abuso sexual infantil: sus actores principales piden 500 millones de dólares

Para contar esta historia tenemos que volver atrás en el tiempo más de 55 años. Los 60, tal y como nos los han contado en el cine y la televisión, eran una época hippie, de supuesta libertad en todos los sentidos... Pero no fue un cuento de hadas para todo el mundo. Y es que, mientras en Woodstock se preparaba el festival del amor, la música, la droga y el sexo por antonomasia, Franco Zeffirelli preparaba una adaptación de 'Romeo y Julieta'... que ahora se ha visto metida en líos judiciales.

Una locura poco sensata

Zeffirelli decidió que los actores de la película serían dos adolescentes: con 17 años, Leonard Whiting sería Romeo, y con 16, su amada, Olivia Hussey. Los actores repetían las líneas de Shakespeare, retozaban, se besaban, se desnudaban. Todo parecía tan normal que incluso estuvo nominada a cuatro Óscars, incluyendo mejor película y mejor director (ganó los de mejor vestuario y fotografía).

Pero ahora los dos actores, ya en sus setenta, han decidido denunciar a Paramount por la conducta de Zeffirelli (fallecido en 2019) en el set de rodaje, que les obligó a actuar desnudos cuando, al firmar, les aseguró que en pantalla vestirían trajes color carne. De hecho, por daños ocasionados están pidiendo nada menos que 500 millones de dólares.

Según la demanda judicial, "las imágenes desnudas de menores están fuera de la ley y no deberían ser exhibidas. Estos eran unos niños muy jóvenes en los 60 y no sabían lo que estaba a punto de suceder. De pronto eran famosos a un nivel que no esperaban, y no supieron lidiar con ello". Y es cierto que su carrera se resintió por su papel en 'Romeo y Julieta', pero no es menos cierto que la propia Hussey afirmó hace tres años que no fue para tanto: "En medio del rodaje simplemente me olvidé de que no tenía ropa puesta".

Probablemente os estéis preguntando por qué ahora precisamente: lo cierto es que es posible llevar a juicio una película de hace cinco décadas porque una ley de California ha suspendido las limitaciones temporales referidas a abuso sexual infantil. Veremos si la cosa sale adelante y cómo puede cambiar el mundo del cine visto con retrospectiva. ¿Veremos a Brooke Shields demandando a 'El lago azul'? Todo es posible.