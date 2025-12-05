El trabajo de Adam Sandler es lo único que se salva de 'Jay Kelly', la película de Netflix. Es un retrato fiel de Hollywood, pero se pierde en sus intenciones

El cine de Noah Baumbach siempre ha sido muy personal. Sus películas suelen reflejar experiencias familiares, matrimoniales y profesionales, y aunque nunca de forma estrictamente autobiográfica, su último largometraje, 'Jay Kelly', coescrito con Emily Mortimer, sigue esta línea.

Cuenta la historia de una estrella de Hollywood mimada y su gerente, y parece inspirarse vagamente en figuras de la industria con las que Baumbach ha trabajado, aunque más como material para una película agridulce sobre amistades y obligaciones que como un retrato literal. En ella, George Clooney da vida a Jay, un hombre que lo tiene todo pero cuya vida parece vacía y desconectada de quienes realmente deberían importarle.

Egos, amistades y familia

La película profundiza en la relación entre Jay y su representante, Ron Sukenick (Adam Sandler), un amigo que siempre prioriza las necesidades de su cliente por encima de las suyas propias.

Mientras tanto, la dinámica con su familia se complica, porque mientras su hija menor, Daisy, decide viajar a Europa sin él, la mayor, Jessica, le cuestiona su ausencia constante. Estos momentos dan pie a cierta introspección y muestran las consecuencias de la vida privilegiada de Jay, aunque la película a menudo se distrae con excentricidades y viajes cinematográficos, dispersándose de la tensión dramática.

Por otro lado, la historia de Ron y Liz (Laura Dern) también le aporta cierto peso emocional, con una relación truncada que refleja cómo el cuidado constante de Jay ha afectado a quienes le rodean, mostrando un contraste entre la superficialidad de Jay y la humanidad de quienes le rodean.

La llegada de Jay a la Toscana añade un trasfondo más contemplativo y Clooney, dispuesto a asumir a un personaje defectuoso que refleja parcialmente su propia imagen pública, nos deja algunos momentos conmovedores, aunque el guion a veces le impide brillar del todo.

Mucho más efectivo que el drama central de Jay es el arco de Ron, que nos brinda momentos muy emocionantes. Sandler nos deja una interpretación llena de matices que contrasta con la superficialidad del protagonista.

En su conjunto, 'Jay Kelly' es una película entretenida y a veces ingeniosa, pero no alcanza la fuerza de lo mejor de Baumbach. Combina humor y drama, introspección y extravagancia, pero en su núcleo, la historia sigue siendo un comentario sobre el privilegio, la fama y las relaciones humanas que no siempre logra emocionar tanto como podría. La película me ha dejado la sensación de ser un retrato fascinante de Hollywood y la vida familiar, aunque también un poco disperso y poco impactante.

