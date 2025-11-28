‘Jay Kelly’ continua la relación frustrante entre Netflix y Noah Baumbach. La película con George Clooney quiere que soltemos risas y lágrimas por los ricos

Si una Inteligencia Artificial puede volverse completamente alucinada cuando se entrena con contenido ya generado por una IA, el cine tiene también su riesgo de desnaturalizarse cuando lo único que lo nutre es más cine. Sobre todo una concepción muy endogámica y literal del mismo. Muchas películas acaban siendo una exhibición de referencias más que de estilo, denotando una perspectiva vacía.

Las diferentes oleadas de cineastas indie de los noventa profesaban una clara devoción por el cine, y reformulaban sus referencias en base a una sensibilidad propia. Pero algunas estaban demasiado marcadas por las referencias, así como cierto apolillamiento snob. Dentro de lo que fue el mumblecore, Noah Baumbach era de lo que pecaba más a menudo de esas peores tendencias, y ‘Jay Kelly’ es la consecuencia más directa de la endogamia.

Qué duro es brillar

Su última película para Netflix, que está pasando ahora por unas pocas salas de cine antes de estrenarse en la plataforma el 5 de diciembre, continúa su inestable colaboración que ha dado algunos de sus picos altos (’Historia de un matrimonio’) y muchos de sus trabajos flojos. George Clooney y Adam Sandler lideran una historia que bordea demasiado el “los ricos también lloran”.

Con varias décadas de carrera a sus espaldas, algún fracaso matrimonial y varias hijas con las que está emocionalmente distante, Jay Kelly se encuentra en conflicto con cómo ha vivido su propia vida. Los años de superestrella del cine han pasado factura a él y a su equipo alrededor, y ahora se embarca a Italia para un homenaje donde espera recibir validación sobre si sus empeños han merecido la pena.

No hay realmente mucho espacio para lo metacinematográfico que sí podían exhibir referentes claros como ‘Fellini, ocho y medio’ o ‘All That Jazz (Empieza el espectáculo)’. Los pocos momentos donde la estrella de cine ejerce en un set están preparados para orientarse hacia la tumultuosa psique de dicha estrella, no para su relación con la profesión. De ahí que haya que recibir con mucho cinismo cualquier discurso que hable de esta como una carta de amor al cine.

‘Jay Kelly’: tragicomedia estelar

Hay mucha idealización de la interpretación tanto ante la cámara como ante las personas de su entorno, como cabría esperar del hecho de que Baumbach escriba el guion con una actriz como Emily Mortimer. El estudio de personaje trata de extenderse también al equipo de representantes que le rodea, exhibiendo chanzas y tragedias como la rutina esperable de alguien que empieza a cuestionarse si ha tenido las prioridades claras durante su vida.

No es un papel que deba resonar especialmente porque lo interprete George Clooney, por mucho que intente trazar puentes hablando varias veces de que “se interpreta a sí mismo”. Los esfuerzos de la estrella son muy evidentes, en claro contraste con un Sandler bastante bajo mínimos aunque con sorprendente ruido a su alrededor para ser nominado a premios. Sus relaciones y sus intenciones están explicadas al dedillo por el guion, pero la ejecución carece de química para venderlo. Baumbach se enamora tanto de ideales que vuelve a exhibir pobre manejo del tono y de su propia pedantería, dejando retales desperdigados que deben asemejarse a personajes.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores comedias de la historia