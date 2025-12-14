Hoy en Netflix, la estupenda película de ciencia ficción con 143 millones de visualizaciones que se convirtió en una de las más vistas de la plataforma

Se acerca peligrosamente el final de año, una época propicia para pasar tiempo en familia, pero tampoco debería haber falta ninguna excusa para hacerlo. De hecho, el punto de partida de la película que nos interesa ahora se centra en una pareja que va a pasar un fin de semana fuera acompañado de sus hijos. Eso sí, lo que les espera por delante dista mucho de ser unas vacaciones idílicas. Me refiero a 'Dejar el mundo atrás'

Estrenada hace poco más de dos años, 'Dejar el mundo atrás' se convirtió en un fenómeno instantáneo en Netflix, consiguiendo 143,4 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible en la plataforma. Eso le sirvió para batir récords y convertirse en la película de la plataforma más vista de 2023, ocupando además un lugar destacado en el top histórico.

Por qué merece la pena

Una de las claves de 'Dejar el mundo atrás' es que detrás de la misma encontramos a Sam Esmail, también creador de la aclamada serie 'Mr. Robot'. Aquí es su conocimiento de la dependencia tecnológica de la sociedad actual lo que le permite añadir más elementos a una historia de misterio donde el factor humano juega un papel fundamental.

De hecho, aquí la amenaza que sacude las vidas de los protagonistas es algo que funciona mejor como algo más o menos inconcreto que hace que todo salte por los aires. Eso sí, no esperéis nunca que Esmail quiera jugar a los grandes giros con esa incógnita, ya que se trata de una película que va bastante de cara y la clave está en el buen manejo de todos los detalles.

Ahí pienso tanto en un esmerado y elegante trabajo de puesta en escena por parte de Esmail, quien consigue que 'Dejar el mundo atrás' luzca muy por encima del nivel medio de las películas originales de Netflix. Y no me olvido tampoco del buen contraste entre actores veteranos e intérpretes más jóvenes a la hora de ir explorando cómo se va reaccionando ante una situación insólita que cada vez se va complicando más.

Por todo ello, os animo a recuperarla si no la llegasteis a ver en su momento, pues seguramente estemos ante la mejor película original de ciencia ficción de la plataforma. Que es cierto que no llega a ser extraordinaria, pero sí es una propuesta estupenda que además lo redondea todo con un final insuperable.

