'Scream' sigue teniendo uno de los mejores inicios del cine de terror 29 años después. Su guionista explicó cómo lo hicieron

El enorme éxito en 1996 de la primera película de 'Scream' provocó un breve repunte del slasher, subgénero de terror popularizado en su momento por títulos como 'La noche de Halloween' o 'Viernes 13'. Uno de los aspectos más celebrados de la cinta dirigida por Wes Craven fue su potente inicio, en el cual el temible asesino al que conocemos como Ghostface acecha a una joven interpretada por Drew Barrymore. El guionista de 'Scream', Kevin Williamson, explicó algunos detalles muy curiosos sobre cómo hizo ese mítico comienzo.

"Drew nos dijo: Solo quiero aparecer en la escena inicial. Es mi parte favorita"

La película juega mucho con las reglas no escritas del cine de terror. Williamson decidió que lo mejor sería sorprender con su uso, siguiéndolas al dedillo en ocasiones y desviándose completamente en otros casos para que el espectador no supiera lo que le esperaba. El inicio pertenecía al segundo grupo y para ello resultaba imprescindible contar con una estrella, para que su asesinato tuviese el efecto buscado similar a la mítica muerte de Janet Leigh en 'Psicosis'.

Sobre el fichaje de Drew Barrymore para el papel de la primera víctima de Ghostface, Kevin Williamson lo explicó así a Vulture:

"Inicialmente estaba previsto que Drew interpretase a Sidney Prescott y estábamos buscando a una actriz aún más importante para la escena inicial. Por aquel entonces, Alicia Silverstone lo era, acababa de estrenar 'Clueless', pero entonces Drew nos dijo: 'En realidad, solo quiero aparecer en la escena inicial. Es mi parte favorita de la película'. Y eso nos vino genial."

Williamson aclaró que necesitaban que el espectador tuviera una conexión instantánea con el personaje, y eso fue lo que aportó Barrymore: "Conectas con ella de inmediato y ves el miedo pasando por sus ojos a medida que empieza a sentir nerviosa e incómoda".

Además, destacó el gran uso de la actriz del lenguaje corporal en función de lo que quería transmitir y apunta cómo abordó la situación Drew Barrymore:

"Drew tenía claro que no quería ver al hombre detrás de la voz. Lo teníamos en una tienda separada y tuvimos que mantenerle alejado de la vista de Drew. Ella solamente quería escuchar la voz y tener miedo. No quería ponerle cara."

Kevin Williamson reconoce la inspiración en el comienzo del clásico 'Llama un extraño' ('When a Stranger Calls', 1979), hasta el punto de que la idea original con el personaje de Barrymore es que estaba haciendo de canguro en esa primera escena. Pronto vieron que eso era innecesario y fueron cambiando ése y otros detalles, como que el asesino hacía muchas más preguntas, jugando además con la percepción del público para que pensase que ella iba a sobrevivir.

Además, durante el rodaje Wes Craven alteró varios detalles del guion por el escenario que tuvieron a su disposición, según recuerda el guionista:

"Cambiamos algunas cosas basándonos en la casa y la localización, como la forma de salir de allí, o cuando mira a la ventana y ve que está mirándola fijamente. Todos esos momentos se hicieron sobre la marcha debido a la casa. Queríamos una casa con ventanas en todas partes. Wes siempre fue un gran defensor de rodar en localizaciones. Quería ver en todo momento las ventanas para que el público viese el peligro o no viera la amenaza que estaba acechando ahí fuera."

En cinco días completaron el rodaje de la primera secuencia y el resto ya es historia.

En Espinof | "El FBI se metió a investigar". El director que se fue de 'Scream 7' tras recibir amenazas de muerte de "fans" de la saga de terror

En Espinof | Las 5 mejores películas de Wes Craven