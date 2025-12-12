Andreu Buenafuente da la peor noticia posible para RTVE. "No veo ninguna cosa buena en forzarme"

No ha podido ser, y muchos nos lo temíamos desde que hace tres semanas Andreu Buenafuente, a través de El Terrat, anunció que tenía que parar inmediatamente todo lo que estaba haciendo por una situación de estrés. No era poco lo que estaba sobre sus hombros: 'Nadie sabe nada', 'Futuro imperfecto', las obras de teatro 'The Chicken' (una adaptación del 'Nadie' a los escenarios), 'El tenoriu', llevar la batuta de su empresa y, además, preparar las Campanadas. Hoy él mismo se ha dejado ver anunciando que, efectivamente, lo de las Campanadas no va a pasar.

Uvas amargas

El propio Andreu Buenafuente ha aparecido con un vídeo en redes sociales donde ha dado una actualización sobre lo que le ha ocurrido. "Tuve un episodio de estrés, algo muy común, no agradable, pero común en una sociedad como esta un poco acelerada. En este caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y en los que creo", ha empezado su discurso, en el que ha agradecido a los seguidores, a su familia y a sus cadenas el apoyo recibido durante estos días.

Aunque en un principio RTVE anunció que continuaría con las Campanadas como estaba previsto, la realidad es otra muy diferente: "Esto es un poco lento. Si queremos hacerlo bien va a tomar un poquito más de tiempo, no creo que tenga que acelerar una recuperación: tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz, ¿no? Y, por consiguiente, no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día", continúa.

"Hay que volver bien. Hay que estar en la senda, en el camino, en el avance, y con la serenidad para hacer lo que me gusta", afirma, dando esperanzas para el futuro, aunque ni él mismo sabe muy bien qué es lo que va a pasar con su carrera: "Cuando sea posible volveré a la cotidianeidad que sea, no sé muy bien lo que va a pasar, pero precisamente creo que la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que ha tenido que parar por estrés". Estaremos esperando, Andreu. Samanté sobre ti y tus allegados.

En Espinof | "Acabé un poco exhausto de autoficción y de enmimismamiento". Berto Romero ('El otro lado')

En Espinof | Las mejores series de 2025