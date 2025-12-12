Meses después de arrasar en cines, se acaba de estrenar en streaming uno de los blockbusters más espectaculares y adrenalíticos del año

En las últimas semanas se ha viralizado un videoensayo interesante sobre cómo el cine actual, principalmente el de Hollywood y el blockbuster (indistinguibles ahora mismo ante la desaparición de todo lo que no sea evento o indie glorificado), ha perdido su capacidad de sentirse real. La sobrecargada digital ha contribuido a ello, pero también la maquinaria industrial ha empujado a tomar decisiones funcionales que han derivado en que la imagen ya no conecte con los sentidos.

A veces, cosas tan sencillas como ver personajes en un entorno, tocando cosas o entre ellos, hace todo el trabajo de inmersión que te lleva luego a lo espectacular. Ni siquiera hacía falta grandes maestros cinematográficos para alcanzar esas conexiones sensoriales, hasta el blockbuster chatarra de Jerry Bruckheimer comprendía que el mayor disparate podía ser comprado si lo hacías medianamente tangible. Un arte recuperado en una película como ‘F1: La película’.

Sin tiempo para frenar

El gran fenómeno sorpresa del año, arrasando mundialmente a pesar de las dudas en torno a un blockbuster inmenso y caro en torno a una estrella con su cima ya pasada y un deporte como mayor reclamo de propiedad intelectual. Brad Pitt lidera un espectáculo añejo y sensacional dirigido por Joseph Kosinski que llega al fin al streaming a través de Apple TV.

Encadenando carreras en diferentes disciplinas por todo el mundo, Sonny Hayes de repente recibe una segunda oportunidad tras su ascendencia y repentino fracaso en el mundo de la Fórmula 1. Un antiguo rival le ofrece un puesto en la competición para que su escudería pueda ganar al fin una carrera, y así poder salvar la empresa, además de darle a Hayes el momento de gloria que se le escapó de entre los dedos.

Konsinski vuelve a posicionarse aquí como uno de los pocos herederos dignos del artesano de antaño, aunando drama crepuscular que viste bien a estrellas veteranas con la acción más deslumbrante y mejor rodada posible. Su pericia técnica consigue poner cámaras en vehículos donde no solían tener cabida y llevan a otro nivel la imagen de la película de carreras promedio.

‘F1’: carne y metal

Hay animo exhibicionista y de entretenimiento detrás, ya que ‘F1’ es una película bien clara y delimitada hasta el extremo. Pero su maximalismo del metal está realizado de una manera fabulosamente inmersiva, casi haciendo táctil la imagen y que casi sintamos el neumático quemado o el aroma a gasolina gracias a que oímos cada rugido del estadio y cada tensión de los engranajes al moverse el monoplaza.

Todo hace tangible una historia trazada con mínimos, pero también los mínimos correctos. Rivalidades internas, desgastes personales y posibilidades de redención. Todo ideas tocadas de manera elemental, pero efectivas gracias a la inmersión y al compromiso de actores involucrados. Una unión de la carne y el metal que empuja a creer y querer estar en el equipo Kosinski.

