Vamos a calmarnos: no hay nueva película de 'Dragon Ball', todavía. Por qué los fans están revolucionados y cuándo podremos saber algo oficial

Kazuhiko Torishima es una de las figuras más controvertidas del mundillo de 'Dragon Ball' ahora mismo, porque cada vez que el antiguo editor de Akira Toriyama habla sube el pan.

Torishima no tiene pelos en la lengua para criticar el actual rumbo de la franquicia o criticar otros animes del momento, como 'Kimetsu no Yaiba', aunque estos días su nombre está sonando en internet por una exclusiva que se acaba de marcar... Pero que tenemos que coger con pinzas.

Se vienen cositas

Desde 2018 el anime de 'Dragon Ball Super' está de parón y desde 2022 no hay ninguna película nueva de la franquicia. Pero, según Torishima, el regreso de Goku al anime está muy cerca y podemos esperar una nueva película de 'Dragon Ball' para 2026 directamente para cines.

"[Los fans] pueden esperar con ansias la próxima película de 'Dragon Ball", aseguró el editor desde el podcast KosoKoso. Ahora bien, tenemos que tener claro que por mucho que Torishima haya sido una figura clave en la historia de 'Dragon Ball', ahora mismo ya no está involucrado activamente ni en la editorial Shueisha ni en Capsule Corporation Tokyo, quienes manejan la franquicia y el legado de Toriyama.

Así que ahora mismo la información que nos pueda dar Torishima es igual de fiable que la de otros insiders especializados, aunque a él le podemos poner cara y en cierta manera podemos asumir que tiene sus contactos. Lo cierto es que los rumores de una película de 'Dragon Ball', o incluso el regreso del anime, llevan ya sonando un tiempo por diferentes sitios con lo que quizás hay algo de razón detrás.

Por el momento no se ha confirmado nada de manera oficial, ni desde las cuentas de 'Dragon Ball', ni desde Toei Animation. La semana que viene se celebra la Jump Festa 2026 y 'Dragon Ball' será una de las grandes ausentes del evento, aunque el 25 de enero de 2026 se celebrará Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento dedicado a la obra de Toriyama en la que ya nos han prometido grandes anuncios.

Uno de los más rumoreados es el de una nueva película, así que quizás Torishima no va tan desencaminado y se está haciendo eco de lo que es un secreto a voces. Aunque, por ahora, nos toca esperar un poquito más hasta que el regreso de Goku se haga oficial.

