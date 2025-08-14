'Dragon Ball' tendrá su propio parque temático, pero el antiguo editor de Akira Toriyama reniega de él: "Jamás lo habría aprobado"

Cada franquicia quiere tener su propio parque temático, y 'Dragon Ball' no va a ser menos. El Dragon Ball Theme Park es un proyecto planeado para abrir sus puertas en 2027 que incluirá su propio Shenron gigante, una Kame House y que promete ser un nuevo lugar de peregrinación para los fans de Goku. Pero Kazuhiko Torishima, el antiguo editor de Akira Toriyama en sus días en la Shonen Jump, no está demasiado entusiasmado con el proyecto.

¿Es que nadie piensa en los niños?

Torishima fue un colaborador habitual de Toriyama y ha tenido mecho peso en su carrera y en la creación de 'Dragon Ball'. Tras el fallecimiento del mangaka, es una de las voces que todavía se toman más en serio en todo lo que tiene que ver con la franquicia, y por eso resulta muy significativo (y curioso) que se haya opuesto en público al parque temático de 'Dragon Ball'.

Según Torishima, él no tuvo nada que ver con la decisión de crear un parque temático de 'Dragon Ball'. Y la razón, específicamente, es que está en contra de la región elegida para construirlo: Arabia Saudí.

"Yo no estuve involucrado de ninguna manera en el proyecto. Si todavía estuviese en Shuisha, jamás lo habría aprobado", aseguró Torishima en una entrevista con Diamond Online. "Y la razón es muy simple: los niños japoneses no podrán ir".

El editor explicó que los niños japoneses deberían ser el público principal del parque temático, y que construirlo en una región tan lejana dificulta muchísimo que puedan ir a Dragon Ball Theme Park. No solo eso, Torishima también añadió que la región es conflictiva y no lo suficientemente segura.

"La región es políticamente inestable, es muy poco probable que los niños japoneses pudieran visitarla", sentenció el editor. "Los niños japoneses pueden ir a Disneyland en Japón, pero es diferente en Arabia Saudí, ¿no crees? Se ha convertido en un lugar para adultos con dinero, pero la Weekly Shonen Jump está dirigida a niños japoneses."

Torishima defendió que las editoriales deberían pensar primero en los lectores, que son "quienes nutren" a las editoriales y artistas, y que si las editoriales solo buscaban ingresos a corto plazo no estaban entendiendo de verdad el manga. No todo va a ser negativo y Torishima ve un rayito de esperanza en caso de que exista algún tipo de iniciativa para conectar a los niños japoneses con el parque temático de 'Dragon Ball', o algún tipo de programa para que puedan acudir gratis.

