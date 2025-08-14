HOY SE HABLA DE

'Dragon Ball' tendrá su propio parque temático, pero el antiguo editor de Akira Toriyama reniega de él: "Jamás lo habría aprobado"

Dragon Ball Theme Park abrirá sus puertas en 2027 en Arabia Saudí

Dragon Ball
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
2953 publicaciones de Mariló Delgado

Cada franquicia quiere tener su propio parque temático, y 'Dragon Ball' no va a ser menos. El Dragon Ball Theme Park es un proyecto planeado para abrir sus puertas en 2027 que incluirá su propio Shenron gigante, una Kame House y que promete ser un nuevo lugar de peregrinación para los fans de Goku. Pero Kazuhiko Torishima, el antiguo editor de Akira Toriyama en sus días en la Shonen Jump, no está demasiado entusiasmado con el proyecto.

¿Es que nadie piensa en los niños?

Torishima fue un colaborador habitual de Toriyama y ha tenido mecho peso en su carrera y en la creación de 'Dragon Ball'. Tras el fallecimiento del mangaka, es una de las voces que todavía se toman más en serio en todo lo que tiene que ver con la franquicia, y por eso resulta muy significativo (y curioso) que se haya opuesto en público al parque temático de 'Dragon Ball'.

'Dragon Ball' ya tuvo su propio live action en Corea hace 35 años: una cutrada hipnotizante con un Son Goku que terminó en 'El juego del calamar'
En Espinof
'Dragon Ball' ya tuvo su propio live action en Corea hace 35 años: una cutrada hipnotizante con un Son Goku que terminó en 'El juego del calamar'

Según Torishima, él no tuvo nada que ver con la decisión de crear un parque temático de 'Dragon Ball'. Y la razón, específicamente, es que está en contra de la región elegida para construirlo: Arabia Saudí.

"Yo no estuve involucrado de ninguna manera en el proyecto. Si todavía estuviese en Shuisha, jamás lo habría aprobado", aseguró Torishima en una entrevista con Diamond Online. "Y la razón es muy simple: los niños japoneses no podrán ir".

El editor explicó que los niños japoneses deberían ser el público principal del parque temático, y que construirlo en una región tan lejana dificulta muchísimo que puedan ir a Dragon Ball Theme Park. No solo eso, Torishima también añadió que la región es conflictiva y no lo suficientemente segura.

Dragon Ball Theme Park
"La región es políticamente inestable, es muy poco probable que los niños japoneses pudieran visitarla", sentenció el editor. "Los niños japoneses pueden ir a Disneyland en Japón, pero es diferente en Arabia Saudí, ¿no crees? Se ha convertido en un lugar para adultos con dinero, pero la Weekly Shonen Jump está dirigida a niños japoneses."

Torishima defendió que las editoriales deberían pensar primero en los lectores, que son "quienes nutren" a las editoriales y artistas, y que si las editoriales solo buscaban ingresos a corto plazo no estaban entendiendo de verdad el manga. No todo va a ser negativo y Torishima ve un rayito de esperanza en caso de que exista algún tipo de iniciativa para conectar a los niños japoneses con el parque temático de 'Dragon Ball', o algún tipo de programa para que puedan acudir gratis.

En Espinof | Antes de arrasar del todo con 'Dragon Ball', a Akira Toriyama casi le cancelaron su primer gran manga

En Espinof | Cómo ver 'Dragon Ball' al completo. Todas las series y películas de Akira Toriyama y en qué plataformas se pueden ver en streaming

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios