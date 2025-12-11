Rowan Atkinson, sobre su personaje más icónico: "Me desagrada como persona"

35 años después de que apareciese en pantalla su personaje más icónico, Rowan Atkinson reconoce que no se sentaría a cenar nunca con Mr. Bean. Así lo ha confesado hablando durante la proyección de su nueva serie para Netflix, 'El hombre contra el bebé', continuación de 'El hombre contra la abeja'.

«Me desagrada Mr. Bean como persona, de verdad que nunca me gustaría cenar con él», comentaría Atkinson, quien describe al personaje como un «niño anárquico, egoísta e interesado». Una descripción que contrasta con la que hace él mismo de Trevor, su personaje para 'El hombre contra el bebé'.

Las peores personas

Y es que, mientras que para él Mr. Bean es interesado, Blackadder es «sarcástico, sardónico y una fuerza negativa de base» y Johnny English es «algo vanidoso, sin encanto», Trevor es «la persona más amable que jamás e interpretado.»

Eso sí, dicho esto asegura que, si bien como persona no se juntaría con Mr. Bean, sí que le gusta el personaje:

«Al mismo tiempo, me gusta como personaje porque posiblemente es un poco como yo cuando tenía 10 años, esa suerte de egoísmo infantil y la manera algo excéntrica de resolver las cosas. Pero al mismo tiempo, no lo querría en mi casa.»

Cocreada por Atkinson y Richard Curtis, 'Mr. Bean' debutó al 1 de enero de 1990 con un primer episodio en la cadena británica ITV y pronto se convirtió en todo un icono de la comedia y un ejemplo de eficiencia: con tan solo 15 episodios desperdigados durante seis años dio la vuelta al mundo.

