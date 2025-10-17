Mr. Bean es el personaje más icónico de la comedia inglesa. Su serie solo tuvo 15 episodios

Con permiso de Blackadder (conocido en español como La víbora negra), el personaje por el que más se recuerda a todo un icono de la comedia británica como Rowan Atkinson es Mr. Bean. Tras su debut televisivo en 1990, este silente y torpe personaje nos ha tumbado de la risa con sus peripecias y desventuras.

Su formato breve la hacía, además, una serie muy socorrida. ¿Tienes un rato libre y quieres echarte una risa tonta de comedia física para todos los públicos? un episodio de 'Mr. Bean'. Y ojo, porque si te descuidas puedes ver varios del tirón y acabarte la serie antes de lo que te esperas. Sobre todo porque solamente cuenta con 15 episodios.

Lo bueno, si es breve

Claro. Como tal, no sé hasta qué punto podríamos hablar de 'Mr. Bean' como una serie al uso... o tal como estamos acostumbrados. Creada junto a su socio habitual Richard Curtis, esto era más bien, una serie de especiales para televisión que se emitían de higos a brevas: un par de entregas al año.

La cadena británica ITV estrenó el primero de estos episodios el 1 de enero de 1990... y hasta noviembre de ese año no se volvió a saber más del personaje de Atkinson. Cogerían así una tónica de dos o tres episodios (con dos o tres partes/actos cada uno) cada año durante seis años casi exactos. En diciembre de 1995 se emitió el episodio final en forma de recopilatorio.

Pero esta escasez de producciones no parecía importar al público. Las redifusiones, la distribución internacional y su despliegue en el mercado doméstico cimentaron bastante la popularidad del personaje. Poco a poco, el producto de la mente universitaria de Atkinson se hacía con todo el cariño del público y se convertía en uno de los rostros más famosos de la comedia británica.

Un personaje que, como sabemos, sobrevivió a la serie: un par de años después pudimos ver la primera de las dos películas del personaje; series animadas, libros y numerosas apariciones lo han convertido en uno de los rostros más reconocibles de la historia de la televisión. Y todo arrancó con 15 episodios.

