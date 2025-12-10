Hace 50 años, Robert Redford protagonizó un thriller de espías que inspiró a la mejor película del Capitán América

Dentro del inmenso Universo Cinematográfico de Marvel hay una película que, con el paso del tiempo, no solo ha ganado prestigio, sino que se ha consolidado como el thriller más redondo de la saga: 'Capitán América: El soldado de invierno'. Lejos del espectáculo luminoso y heroico que suele asociarse al Capitán América, esta entrega dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo apostó por un tono crudo, desconfiado y casi conspiranoico, donde nadie es lo que parece y cada aliado puede convertirse en un potencial enemigo.

Con Chris Evans en su interpretación más terrenal del personaje y un Robert Redford que rinde homenaje a los grandes thrillers de los años 70, esta película se convirtió en una anomalía dentro del universo con su relato tenso, adulto y cargado de suspense que debe tanto a los superhéroes como a los clásicos del cine político estadounidense.

Alma de cine político

Si 'Los tres días del Cóndor' de Sydney Pollack fue una obra maestra marcada por la paranoia post-Watergate, 'El soldado del invierno' recoge ese legado y lo adapta en una historia contemporánea sobre el poder, el control y la fragilidad de la verdad.

Y la presencia de Robert Redford aquí como Alexander Pierce no es casualidad, porque su personaje actúa como un guiño directo a su trabajo en los grandes thrillers de conspiración de los años 70. De hecho, los Russo confesaron que 'Los tres días del Cóndor' fue una influencia directa durante el rodaje.

Joe Russo llegó a bromear en una entrevista con que en el set llamaban a la película "Los tres días del Capitán América", señalando que la deuda creativa con la obra de Sydney Pollack era enorme. La dinámica de desconfianza, los secretos de Estado y la sensación de que el enemigo está dentro del sistema son elementos heredados directamente de aquel clásico.

En 'El soldado del invierno', Steve Rogers se enfrenta a un misterio político donde SHIELD ha sido infiltrada por Hydra y donde cada movimiento parece conducir a una trampa. Y el paralelismo con el clásico es evidente: al igual que el personaje de Redford en la película de 1975, el Capitán América debe maniobrar en un terreno donde la verdad se desfigura. La alianza entre el Capitán América y la Viuda Negra recuerda también, en espíritu, a la relación entre Joseph Turner y Kathy Hale en 'Los tres días del Cóndor': dos figuras obligadas a confiar el uno en el otro en medio de una dinámica mortal.

La película de Pollack, estrenada tras el escándalo Watergate, se convirtió en un reflejo del temor colectivo hacia las instituciones. Y aunque su relevancia política marcó toda una época, lo realmente memorable es cómo convirtió lo cotidiano en una amenaza constante. Carteros, desconocidos en la calle o empleados comunes podían ser parte de la maquinaria que perseguía al protagonista. Ese clima de paranoia, esa tensión casi física, ha servido de referente para decenas de thrillers posteriores.

En el fondo, 'Los tres días del Cóndor' no solo es una influencia estilística para 'El Soldado del invierno', sino un recordatorio de lo poderoso que puede ser un thriller cuando coloca al protagonista en un mundo donde no hay héroes invencibles, sino personas vulnerables intentando sobrevivir. Pollack construyó una obra maestra que demuestra que la paranoia también puede ser una forma de entretenimiento y Marvel, al mirar hacia ese clásico, también nos dejó una de sus mejores películas.

