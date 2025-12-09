Los creadores de 'Stranger Things revelan que se inspiraron en este thriller psicológico para el final de la serie: "Era lo más parecido a lo que estábamos haciendo"

A lo largo de su trayectoria, 'Stranger Things' nos ha demostrado que no tiene miedo de mirar hacia el cine de culto para dar forma a su imaginario y uno de los paralelismos más llamativos que ha trazado es con 'La celda', el thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lopez y Vincent D’Onofrio.

En ella, una psicoterapeuta se introduce en la mente de un asesino en coma para salvar a su víctima, y la serie parece imitarla en el sentido de que prepara el terreno para un desenlace donde derrotar al villano no pasará únicamente por la fuerza o los poderes, sino por adentrarse en su interior, enfrentarse a su trauma y comprender cuál es su origen.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El interior del monstruo

En 'La celda', el viaje mental que se propone es tan hermoso como aterrador, donde un paisaje emocional refleja el dolor del antagonista y poco a poco va atrapando a la protagonista hasta casi borrar la frontera entre realidad e ilusión. Esa misma dinámica, ese descenso a los rincones más ocultos de la mente, podría convertirse en la clave para derrotar a Vecna, porque según han dejado claro los creadores de la serie, esta película es más que una inspiración evidente.

"No puedo imaginar cuántas horas pasamos en la sala de guionistas hablando de la película La celda, la película de Jennifer Lopez y Tarsem", declaró Matt Duffer a Variety. "Es un concepto genial, porque se adentran en la mente de un asesino en serie. Era lo más parecido a lo que estábamos haciendo. Nuestra mentalidad de asesino en serie termina siendo bastante diferente, pero probablemente por eso terminamos incluyendo un desierto. Hay muchas secuencias desérticas en La celda".

El punto de conexión más fuerte entre ambas historias aparece cuando 'Stranger Things' revela que Max, todavía en coma, podría desempeñar un papel crucial para derrotar a Vecna desde dentro. En 'La celda', Catherine se adentra en la mente del asesino Carl Stargher y encuentra un mundo que oscila entre la belleza y el horror, un espacio moldeado por su trauma infantil. Allí, la psicoterapeuta descubre no solo pistas vitales para salvar a la última víctima, sino también al niño que fue Carl. Esa doble naturaleza, monstruo por fuera e inocencia rota por dentro, es el corazón de la película y un reflejo directo de lo que la serie ha ido construyendo con Vecna.

En la película, cuanto más se adentra Catherine, más peligrosas se vuelven las proyecciones de Carl. Ella casi pierde el contacto con la realidad y, en el clímax, debe tomar una decisión devastadora: salvar al niño interior o detener al monstruo. Si 'Stranger Things' decide llevar este paralelismo al extremo, la batalla final podría depender no simplemente de destruir a Vecna, sino de conectar con la versión de Henry que alguna vez existió.

La temporada 5 ya ha revelado que el plan de Vecna consiste en usar a los niños del pueblo para moldear el mundo entero a su imagen, convirtiéndolo en una pesadilla. Y si la serie continúa inspirándose en 'La celda', es posible que la única forma de frenarlo sea mediante una conexión emocional muy profunda.

Con los últimos cuatro episodios aún por llegar, da la sensación de que si la derrota de Vecna ocurre desde dentro, 'Stranger Things' no cerrará su historia con un simple enfrentamiento físico, sino con algo mucho más emocional y psicológico que tiene que ver con quién puede llegar al fondo de un monstruo y sobrevivir para contarlo.

