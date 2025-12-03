Uno de los episodios más odiados de 'Stranger Things' es también uno de los más importantes. Así lo ha demostrado la serie de Netflix en su temporada 5

Con el impactante regreso de un personaje en la temporada 5 de 'Stranger Things' se ha reabierto una de las tramas más debatidas de la serie. Tras años siendo considerado el arco más polémico de la temporada 2, el personaje de Kali, interpretado por Linnea Berthelsen, vuelve para demostrar que no se puede dar nada por hecho en el universo creado por los hermanos Duffer.

Su aparición en los primeros episodios no solo resucita ese controvertido capítulo, sino que revela que todo aquello que muchos espectadores catalogaron como un desvío innecesario tenía un propósito mayor dentro de la historia. La narrativa ha elegido recuperar un hilo del pasado, darle coherencia y convertirlo en una pieza clave para el camino de Eleven en la recta final. Con esta decisión, la serie de Netflix conecta el presente y el pasado, reescribiendo la percepción del público sobre Ocho y preparan a este personaje para tener un papel decisivo en el Volumen 2.

A partir de aquí habrá spoilers de los nuevos episodios de 'Stranger Things'

Otra cara de la moneda

El séptimo episodio de la temporada 2 de 'Stranger Things' dividió por completo al fandom. La introducción de Kali como otra superviviente del Laboratorio Hawkins -con habilidades psíquicas capaces de generar ilusiones- fue percibida como un desvío brusco del tono habitual de la serie. Su vínculo con Eleven, construido en un viaje a Chicago para ayudarla a canalizar su ira, parecía más una historia de superhéroes que una pieza orgánica del misterio central. Aunque el capítulo exploraba la brújula moral de Eleven, muchos sintieron que rompía el ritmo y se alejaba del camino.

Años después, los Duffer han decidido recuperar a Kali para integrarla en el final de la serie. Lejos de ser un simple cameo, la presencia de Ocho sirve para atar cabos sueltos y dar sentido a su aparición previa. Su captura por parte del ejército y su presencia en el Mundo del Revés frente a la Dra. Kay la convierten en una pieza narrativa estratégica: la "kriptonita" emocional y psíquica de Eleven pasa por ella, y su consciencia -a pesar de estar conectada a una máquina- insinúa una relación crucial para el destino final del laboratorio y de Vecna.

El regreso de Ocho no solo sirve para encaminar lo que para muchos fue un error, sino que también abre la puerta a una alianza definitiva entre ella y Eleven. La serie sugiere que ambas podrían unirse para romper el ciclo del Laboratorio Hawkins desde dentro, o incluso enfrentarse juntas a Vecna. Y, como suele ocurrir en 'Stranger Things', la posibilidad de un sacrificio está sobre la mesa: un acto final que ofrecería a Kali un arco de redención que nunca tuvo la oportunidad de completar.

En una entrevista reciente con Entertainment Weekly, los creadores han insistido en que nada de lo que hicieron fue casual. Así como estudian cada muerte para que tenga un impacto profundo en la trama, también habían planeado que Kali regresara para cerrar el círculo. "Nada de esto funcionaría si ella no volviera", explicaron. Su inclusión en el Volumen 2 reafirma que incluso los elementos que el público rechazó al principio tenían un objetivo a largo plazo. Cuando la serie concluya, es probable que muchos vean aquel episodio tan criticado con otros ojos. O que, al menos, sepan encontrarle el sentido.

