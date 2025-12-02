"Vuelvo a verla y me da vergüenza ajena". Los creadores de 'Stranger Things' reconocen uno de los grandes errores de la serie

La temporada 5 de 'Stranger Things' está dando mucho de lo que hablar, pero ahora nos interesan unas declaraciones de los hermanos Duffer en Radio Times en la que han reconocido uno de los grandes errores de la serie. Eso sí, todo se debe principalmente a que en la primera entrega no tuvieron el presupuesto necesario para poner fielmente en imágenes lo que tenían en mente.

El motivo de hablar de ello es que varios fans se han quejado de que el Demogorgon no luce igual ahora que en la primera temporada, pero es que los Duffer creen que los efectos especiales de la temporada 1 sencillamente no están a la altura. De hecho, Matt llega a decir que "vuelvo a ver la primera temporada y me da vergüenza ajena. Se ve mucho peor".

"No sabíamos lo que estábamos haciendo"

El propio Matt apunta que "sin duda hemos aprendido mucho sobre efectos visuales desde entonces", lo cual unido a una mayor disponibilidad de medios -y es que el presupuesto... ¡se ha multiplicado por 10!- ha llevado a que ahora estén mucho más satisfechos con el resultado final. Por su parte, Ross destaca que la falta de dinero tuvo mucho que ver ello, pero su hermano apunta en otra dirección: la falta de experiencia.

En concreto, Ross Duffer asegura que por aquel entonces "no sabíamos lo que estábamos haciendo". Bastante bien les quedó la primera temporada, para muchos aún hoy la mejor de toda la serie, teniendo en cuenta estas confesiones que están haciendo ahora los creadores de 'Stranger Things'.

Eso sí, lo cierto es que ya coincidiendo con el estreno de la temporada 4 hablaron un poco de este tema, pues sobre el Demogorgon destacaron que "en la primera temporada queríamos poder grabar a un hombre con traje. Queríamos hacerlo de forma práctica", pero luego quedó claro que no siempre funcionaba a medida que avanzaba la serie, pues Ross confesaba que "lo intentemos de forma práctica y menos mal que nadie pudo verlo".

Por ello, el Demogorgon ha acabado siendo muy diferente a cómo lo vimos durante la primera entrega de la serie. Eso sí, los Duffer no han querido entrar en detalles sobre cuáles son esas escenas de la primera temporada que vistas ahora consideran que dan vergüenza ajena...

