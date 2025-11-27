La crítica dicta sentencia sobre 'Stranger Things 5' y afirma que la temporada final con Millie Bobby Brown es la peor de la serie de Netflix

Netflix por fin ha estrenado la esperadísima temporada 5 de 'Stranger Things'. Bueno, sus primeros cuatro episodios, ya que la plataforma ha decidido dividirla en tres tandas para exprimir así al máximo su despedida. Eso supone que todavía tengamos una imagen parcial de 'Stranger Things 5', pero la crítica ya ha dictado sentencia: es la peor temporada. Aunque igual sería más justo decir la menos buena.

Ahora mismo, la temporada 5 de 'Stranger Things' tiene un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, una cifra muy respetable por sí misma, pero la cosa se complica si lo comparamos con las anteriores entregas de la serie. Además, ahí se percibe una curiosa tendencia a la baja, pues la mejor valorada sigue siendo la primera con un 97% de críticas positivas.

Tendencia a la baja

Es bastante probable que la valoración de 'Stranger Things 5' todavía oscile un poco, pues ahora mismo solamente se incluyen 54 reseñas, mientras que de la primera temporada hay 92 en Rotten Tomatoes -pero la cosa tocó techo con las 199 que tiene la cuarta-. Por si tenéis curiosidad, así queda la cosa:

Temporada 1 de 'Stranger Things': 97% de valoraciones positivas

Temporada 2 de 'Stranger Things': 94%

Temporada 3 de 'Stranger Things: 89%

Temporada 4 de 'Stranger Things': 89%

Temporada 5 de 'Stranger Things': 87%

Además, la temporada 1 también es la que recibe allí una valoración más alta del público con un 96% de apoyos, pero ahí sí que la quinta tiene más seguidores entre los espectadores con un 90% de comentarios positivos, los mismos que tuvo la segunda. Por su parte, 'Stranger Things 3' se quedó en un 86% y 'Stranger Things 4' con un 89%.

Con todo, es evidente que la recepción de temporada 5 va a estar muy marcada por el episodio final, pero para verlo todavía tendremos que esperar hasta el 1 de enero de 2026.

