La serie de ciencia ficción que destronó a 'Stranger Things' en Netflix. Un espectáculo con 4 temporadas y final cerrado

La gran noticia televisiva de esta semana es el estreno de la temporada 5 y final de 'Stranger Things'. La serie de los hermanos Duffer es uno de los grandes éxitos históricos de Netflix y esperemos que su cierre esté a la altura. Sin embargo, lo que ahora nos interesa es recordar el dato de que fue una serie de ciencia ficción la que logró destronar a su temporada 4. Me refiero a 'The Umbrella Academy'.

Un reinado efímero

'Stranger Things 4' se convirtió en éxito instantáneo cuando se estrenó el 27 de mayo. Tanto es así que acabó sumando la friolera de 140,7 millones de visualizaciones en 91 días, lo que la convirtió por aquel entonces en la serie de habla inglesa más vista de la historia de la plataforma. Eso sí, Netflix la estrenó en dos tandas de episodios y hubo justo una semana entre medias en la que perdió el número 1 en favor de 'The Umbrella Academy'.

Fue durante la semana del 20 al 26 de junio de 2022 cuando la temporada 3 'The Umbrella Academy' se hizo con el número 1 mundial de Netflix al sumar 124.530.000 horas reproducidas frente a las 76.910.000 que consiguió entonces la temporada 4 de 'Stranger Things'.

No obstante, fue algo puntual, ya que justo a la semana siguiente se lanzaron los episodios restantes de 'Stranger Things 4' y la serie de los hermanos Duffer recuperó el número 1 en Netflix. Semanas más tarde fue la serie más longeva de la plataforma la que logró bajarla de lo más alto de forma definitiva.

'The Umbrella Academy' llegó a su final en 2024 con el estreno de su temporada 4, la peor valorada de todas con mucha diferencia -en Rotten Tomatoes apenas tiene un 55% de valoraciones positivas-. Con todo, al menos tuvo un desenlace cerrado, algo de lo que no tantas series de Netflix pueden vanagloriarse.

Por su parte, 'Stranger Things 5' espera superar los datos de su cuarta temporada, pero todavía habrá que esperar para ver si lo consigue. Lo que nadie duda es que volverá a conseguir el número 1 en Netflix y que además aguantará varias semanas en lo más alto.

