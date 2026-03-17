Disney lleva 4 años sin ganar el Oscar de animación. Algo ha cambiado en la industria, y la Academia ha tomado nota: "Estamos celebrando a la gente, no a la IA"

Estamos oficialmente con la resaca de los Oscars, y a más de uno le toca reflexionar y lamerse las heridas. En concreto, los Oscars de animación han pegado un giro muy interesante en los últimos años, y si hace una década parecía que Disney siempre tenía asegurada la estatuilla ahora tiene que esforzarse un poquito.

Avanzamos pasito a pasito...

La victoria de 'Las guerreras K-Pop' ha marcado un curioso récord: Disney lleva ya cuatro años seguidos sin ganar el Oscar de animación. Además, en lugar de apostar únicamente por blockbusters virales, los últimos cuatro años la Academia se ha rendido ante películas animadas muy diferentes, e incluso tirando a menos comercial.

En 2025 la corona se la llevó 'Flow', una joya europea en la que ni siquiera había diálogo, en 2024 ganó 'El chico y la garza', una producción realizada a mano por parte de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli, y en 2023 triunfó 'Pinocho' de Guillermo del Toro, marcando la primera vez en décadas que una película stop-motion ganaba el Oscar. Así que, en cierta medida, da mucho gusto ver que la Academia ha empezado a tomar nota de que hay más cine animado más allá del CGI de Disney, Pixar y ocasionalmente DreamWorks.

Este viraje también se ha ido notando en la manera en la que se presenta el propio premio. Porque en 2022 tuvimos un momento tremendamente bochornoso cuando Lily James, Halle Bailey y Naomi Scott, tres princesas Disney en acción real, subían al escenario a presentar el Oscar a mejor película de animación y lo hacían refiriéndose al cine de animación como "algo que tantos niños ven una y otra y otra vez".

Vamos, que los dibujitos son para distraer a los nenes y que sus padres tendrían que estar ya hasta el toto de algunas películas.

La respuesta de la industria fue rápida y parece que la Academia tomaron nota. Desde entonces el premio se ha ido presentando con cada vez más respeto, pero Will Arnett se ha marcado este año un momento precioso antes de anunciar el Oscar a Mejor cortometraje de animación para 'La chica que lloraba perlas'.

"Esta noche estamos celebrando a la gente, no a la inteligencia artificial. La animación es más que un simple prompt, es una forma de arte que necesita ser protegido", dijo el actor.

La animación es cine, como nos dijo Guillermo del Toro al recoger su Oscar por 'Pinocho'. En la Academia van pasito a pasito para darse cuenta, o por lo menos para valorarla mejor de cara a la galería. Este año teníamos un plantel tremendo y muy potente tanto en la categoría de películas como de cortometrajes... Ahora solo falta que los académicos se pongan las pilas y empiecen a verlas todas antes de votar.

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