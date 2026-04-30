Jon Favreau, director de 'The Mandalorian and Grogu': "Es mi personaje favorito de Star Wars y me emocioné tanto al verlo que tuve que dejar el set de rodaje"

Quedan apenas unos días para el esperado estreno de 'The Mandalorian and Grogu', la primera película de Star Wars desde 2019. Continuación directa de la famosa serie de Disney+ creada por Jon Favreau, él mismo se ha encargado de llevarla a la gran pantalla y ahora ha ha hecho una parada en ella con motivo de su campaña promocional.

Pronto haremos un repaso en profundidad a lo que dijo en el encuentro con la prensa al que Espinof ha tenido la oportunidad de acudir, pero antes he querido hacer una parada en una pregunta desconectada de la película protagonizada por Pedro Pascal.

"Cuando era lo pequeño lo amaba y pensaba que era la única persona que lo encontraba mono"

Y es que el propio Favreau reconoció hace unos días que su película favorita de la saga era 'Una nueva esperanza', la aventura que lo inició todo hace ya 49 años. Por mi parte, sentía mucha curiosidad por saber cuál era su personaje favorito y se lo pregunté directamente, y no dudó ni un segundo al decir que es R2-D2:

Cuando era lo pequeño lo amaba y pensaba que era la única persona que lo encontraba mono. George Lucas fue muy inteligente, porque supo hacer que pareciera que era el único al que le gustaba. Soñaba con tener uno. Ahora la gente los construye o los maneja con control remoto y a mí me habría encantado de pequeño.

Además, Favreau tuvo la oportunidad de usar a R2-D2 en el final de la temporada 2 de 'The Mandalorian' y se animó a contarme una emocionante anécdota de cómo fue verlo en persona:

Cuando estábamos rodando el final de la temporada 2 de 'The Mandalorian' aparece Luke Skywalker. Lo construimos para que fuera una gran sorpresa. Lo hicimos sin tener a todo el equipo. Teníamos a Mark Hamill y al actor que hacía de Luke de joven en un set pequeño y cerrado, era solamente el pasillo y la puerta por la que pasaba. Nadie sabía que estaba allí, en la orden del día aparecía otro personaje por si se filtraba, que no se filtró. Fue toda una sorpresa.

Cuando íbamos a rodar, Dave Filoni dijo que si Luke está aquí, eso supone que también está R2-D2, porque viajan juntos y yo dije que "Anda, mira que bien". En el día que R2-D2 apareció en el set, lo miré y me me emocioné mucho. No entendía por qué, pero creo que era por el sentimiento que me conectaba con el niño que llevo dentro.

Las imágenes que George construyó son tan potentes, solamente verla. Había estado al lado de otros droides, algunos con la misma forma y diferente color, pero ese era R2-D2. Me emocioné tanto que tuve que dejar el set de rodaje. Dave hizo un dibujo de R2-D2 con Grogu yéndose. Luego la hicimos y parte del motivo por el que Grogu siente que hace bien yéndose con Luke Skywalker es R2-D2 y que siente que van a ser amigos.

El estreno exclusivo en cines de 'The Mandalorian and Grogu' está previsto para el 21 de mayo de 2026.

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