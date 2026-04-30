Hoy en Prime Video, la película que sigue sin convencer a Martin Scorsese a pesar de ganar el Oscar. Un thriller criminal que redefinió el género

En la década de los 2000, Martin Scorsese firmó algunas de las películas más ambiciosas de su carrera. Desde la excesiva 'Gangs of New York' hasta la elegantísima 'El aviador', el director parecía debatirse entre el gigantismo y la búsqueda del equilibrio narrativo.

Pero en 2006 llegó 'Infiltrados' ('The Departed'), el thriller criminal que, paradójicamente, le dio por fin el Oscar a Mejor Director y que, al mismo tiempo, se convirtió en una de las experiencias más desagradables de su carrera. La película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson fue un éxito rotundo de crítica y taquilla, pero dejó en su creador una sensación de agotamiento y vacío que contrasta con el estatus actual de la película.

El conflicto como punto de partida

A pesar del reconocimiento que tuvo el filme después, Scorsese nunca ha ocultado lo duro que fue levantar la película. El proceso, especialmente en la sala de montaje junto a su habitual colaboradora Thelma Schoonmaker, terminó siendo una experiencia límite para el director. Así lo recopilan estas declaraciones:

"Lo llamo el punto cero moral. Todos los personajes murieron al final, prácticamente todos, y después de eso no había adónde ir. Sabes, casi no hice promoción para esa película. Estaba harto. Me parecía una locura. [...] Es decir, me gusta la película, pero el proceso de rodaje, y sobre todo la posproducción, fue muy desagradable. Dije: 'Me da igual cuánto me paguen, me matará. Moriré'. Así de simple".

Aunque 'Infiltrados' arrasó en premios, con cuatro Oscars incluidos los de Mejor Película y Mejor Director, y recaudó casi 300 millones de dólares, Scorsese nunca terminó de reconciliarse con el resultado. Para él, el problema no era tanto técnico o interpretativo, sino más profundo, porque tenía la sensación de que la historia no ofrecía una verdadera lectura moral.

La película construye su tensión sobre un juego de identidades cruzadas entre policía y criminal, pero su desenlace, donde prácticamente todos los personajes caen, dejó al director con una incómoda pregunta: ¿qué queda después? Sin redención ni aprendizaje claro, Scorsese sentía que la historia se quedaba en un terreno ambiguo que no terminaba de decir nada.

A lo largo de su carrera, el director ha explorado el mundo del crimen mostrando tanto su atractivo como su inevitable caída, como en 'Uno de los nuestros', 'Casino' o 'El lobo de Wall Street'. Sin embargo, en 'Infiltrados' esa dualidad parece diluirse y no hay celebración del exceso ni una decadencia tan marcada, lo que contribuye a esa sensación de vacío moral.

Aun así, con el tiempo, la percepción de la película ha sido muy distinta a la de su autor. Sigue siendo uno de los grandes thrillers del siglo XXI, un ejemplo perfecto del pulso narrativo de Scorsese, pero detrás de ese éxito hay cierto inconformismo. Y eso la hace todavía más especial.

En Espinof | "Estoy en contra de las listas de las 10 mejores películas". Martin Scorsese revela sus grandes influencias y se queja del modelo de cine actual

En Espinof | De' Gangs of New York' a 'Los asesinos de la luna', todas las películas de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio ordenadas de peor a mejor