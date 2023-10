De' Gangs of New York' a 'Los asesinos de la luna': Todas las películas de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio ordenadas de peor a mejor

Martin Scorsese encontró un colaborar de primera en Leonardo DiCaprio hace ya más de 20 años y no hay ningún actor con el que haya trabajado tanto como con él desde entonces. De hecho, el director solamente ha estrenado tres largometrajes -'La invención de Hugo', 'Silencio' y 'El irlandés'- desde el lanzamiento de 'Gangs of New York' en los que no aparezca el protagonista de 'El Renacido'.

Esta semana llega a los cines 'Los asesinos de la luna', su sexto largometraje juntos, y en Espinof hemos creído que era el momento de ordenar de peor a mejor todos ellos, aunque en este caso igual sería mejor decir que los ordenados del menos bueno al mejor. Además, no queremos olvidarnos de 'La audición', el multimillonario cortometraje que hicieron para promocionar la apertura del casino Studio City, pero juega en una liga diferente y ocuparía el último puesto sin discusión posible. Una vez dicho esto, pasemos ya con la lista:

6) 'Shutter Island' (2010)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Max von Sydow

El propio Scorsese ha dado a entender que se arrepiente de hacer la que él considera su última película de estudio con esta adaptación de la novela de Dennis Lehane. En su momento generó mucha división, con algunas defendiéndola con pasión y otros quedándose fuera del siniestro juego detectivesco que proponía aquí. Yo tiendo bastante más hacia lo positivo y DiCaprio está estupendo -que la película sea en el fondo un estudio de personaje ayuda mucho a ello-, pero sigue siendo evidente que la colaboración menos estimulante de ambos.

Crítica de 'Shutter Island'

5) 'El Aviador' ('The Aviator', 2004)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, John C. Reilly, Alec Baldwin, Alan Alda, Jude Law

La película que provocó la mayor frustración que nunca haya sufrido Christopher Nolan, ya que Scorsese se adelantó con este biopic de Howard Hughes en una película quizá más académica de lo habitual en la carrera de su director, pero no por ello ni mucho menos despreciable, tanto por su lujosa factura visual como por su impresionante reparto. DiCaprio consiguió aquí una merecida nominación al Óscar de mejor actor protagonista, pero quien sí se llevó la estatuilla para casa fue Cate Blanchett por su inolvidable versión de la legendaria Katharine Hepburn.

Crítica de 'El Aviador'

4) 'Gangs of New York' (2002)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Jim Broadbent, John C. Reilly, Henry Thomas, Brendan Gleeson

La sensacional interpretación de Daniel Day-Lewis está a punto de adueñarse de la función en más de una ocasión y es una lástima que la intromisión de Harvey Weinstein nos dejase sin la visión completa de Scorsese, pero aquí tenemos una obra grandiosa que explora una época truculenta en la historia de Nueva York. Una película que rebosa fuerza cuya grandeza reside en parte en su propia imperfección.

Crítica de 'Gangs of New York'

3) 'Infiltrados' ('The Departed', 2006)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Alec Baldwin

Todas las anteriores eran como mínimos películas bastante buenas, pero es aquí donde la cosa se complica aún más, ya que Scorsese logró una magia violenta y malhablada con esta adaptación del thriller asiático 'Juego Sucio'. Con un ritmo enérgico que hace que sus casi dos horas y media de metraje se pasen volando, un reparto de auténtico lujo -claro que DiCaprio lo borda, pero es ahí hay un nivel altísimo, incluso en un personaje claramente secundario como el de Mark Wahlberg- y un brutal trabajo de puesta en escena -aunque sí es cierto que cuesta un poco asumir que el único Óscar a mejor director de Scorsese sea por esta película-, 'Infiltrados' es también un ejemplo de cine comercial de primerísima categoría

Crítica de 'Infiltrados'

2) 'Los asesinos de la luna' ('Killers of the Flower Moon', 2023)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, Tantoo Cardinal, John Lithgow

Esta ambiciosa adaptación del libro de David Grann se desvía del material original a la hora de establecer el punto de vista dominante. Como consecuencia de ello, Scorsese radiografía aquí una comunidad maniatada y cómo muchos intentaron aprovecharse de sus integrantes a cualquier costa. De ahí surge una obra apasionante que sabe dar con el tempo idóneo para combinar la necesidad de profundizar con las motivaciones de sus personajes -todo lo relacionado con las contradicciones del interpretado por DiCaprio resulta especialmente estimulante- con una trama criminal que acabó siendo una de las bases para la creación del FBI. Seguramente la mejor película de todo 2023.

Crítica de 'Los asesinos de la luna'

1) 'El lobo de Wall Street' ('The Wolf of Wall Street', 2013)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Favreau, Jean Dujardin

Una auténtica maravilla en la que Scorsese y DiCaprio se acercaron al caso real de Jordan Belfort para ofrecer una película que abraza el exceso sin contemplaciones, pero también sabe cómo jugar con ello para ofrecer un relato repleto de momentazos y que al mismo tiempo funciona casi con la precisión de un mecanismo de relojería. Además es una de las películas de 3 horas más entretenidas de todos los tiempos, pues el tiempo se pasa volando mientras la estás viendo, ya que rebosa adrenalina. Y sí, DiCaprio quizá ofrece aquí la mejor interpretación de su carrera, pero es Matthew McConaughey casi logra eclipsarle en su breve aparición...

Crítica de 'El lobo de Wall Street'

