Martin Scorsese se arrepiente de haber dirigido 'Shutter Island': "Debería haberme ido a hacer Silencio"

Martin Scorsese estrena 'Los asesinos de la luna' dentro de apenas unas semanas, su sexto largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio. Colaboraron juntos por primera vez en 'Gangs of New New York' y hay que remontarse hasta 2013 para encontrar su última película con 'El lobo de Wall Street'. Ahora el legendario director ha dado a entender que se arrepiente de haber hecho una película con el popular actor: 'Shutter Island'.

"La última película de estudio que hice"

El cineasta no quedó muy satisfecho con el trato recibido por Warner en 'Infiltrados' y empezó a sopesar la idea de no volver a trabajar para una major de Hollywood. Sin embargo, el Óscar que consiguió por esa película le llevó a replantearse la situación y aceptar ocuparse de 'Shutter Island', algo de lo que se arrepiente, tal y como comenta en GQ:

Me animó a hacer otra película con Shutter Island. Resultó que debería haberme ido para probablemente hacer 'Silencio'.

Además, Scorsese recalca que 'Shutter Island' se trata de "la última película de estudio que hice", pero sin entrar en detalles sobre los motivos para no estar muy orgulloso de ella. En el apartado comercial sí que fue de lujo, pues se trata de su segunda película más taquillera con unos ingresos mundiales de 299 millones de dólares.

Lo más probable es que ese resentimiento se deba a que Scorsese cada vez es más consciente del poco tiempo que le queda para poder sacar adelante las películas que realmente quiere hacer. Él mismo admite que con suerte todavía le dará dirigir dos largometrajes más:

Y si pudiera reunir la energía, si Dios quiere, para hacer un par más, uno más tal vez, y eso es todo, ¿de acuerdo? Hasta ahí llegaré. Sigues adelante hasta que no puedes.

Recordemos que Scorsese tiene ya 81 años y que últimamente suele tardar entre 3 y 4 años por película. Además, confiesa que "participo en proyectos como productor que me habría encantado dirigir pero ya no tengo tiempo. Habría sido diferente hace 10 años".

