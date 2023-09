"Es el mejor guion que he escrito". El gran sueño arruinado de Christopher Nolan es una película que iba a protagonizar Jim Carrey y que se quedó en nada por culpa de Martin Scorsese

Christopher Nolan es un director intocable a día de hoy y tiene la capacidad de elegir sin problema cuáles serán sus siguientes trabajos. Sin embargo, no siempre fue el caso y hubo un momento en su carrera que no le quedó otra que dejar de lado uno de sus proyectos más queridos por culpa de... Martin Scorsese.

El director de 'Oppenheimer' se encontraba en plena campaña promocional de 'Insomnio', su tercer largometraje -y del que se siente especialmente orgulloso-, cuando anunció que su siguiente película sería un biopic de Howard Hughes protagonizado por Jim Carrey. En concreto, esto fue lo que dijo Nolan en una entrevista concedida a The Guardian:

Por qué se quedó sin hacer

Estoy haciendo una película sobre la vida de Howard Hughes, y Jim Carrey interpretará el papel. Tendrá fuertes conexiones con las películas que ya he hecho.

Los problemas llegaron pronto, ya que en Hollywood llevaban años intentando sacar adelante otro biopic sobre Hughes. De hecho, en 1999 se anunciaba que Michael Mann iba a dirigirlo con Leonardo DiCaprio en el papel protagonista, pero la cosa no terminaba de salir adelante. La salida de Mann y la contratación de Scorsese, que había colaborado poco antes con DiCaprio en 'Gangs of New York', le dio el impulso necesario a 'El Aviador'.

No obstante, hubo una época de duda en la que no estaba claro cuál de las dos películas se haría antes, lo cual daba esperanzas a Nolan. A fin de cuentas, era una época en la que Hollywood no tenía problemas en estrenar muy seguidas películas con historias muy similares -recordemos los casos de 'Deep Impact' y 'Armageddon' o 'Antz (Hormigaz)' y 'Bichos, una aventura en miniatura'-, a lo que hay que sumar que la versión de Nolan parecía estar mejor posicionada para llegar antes a los cines.

Nolan, impresionado por su interpretación en 'Man on the Moon', estaba convencido de que Carrey había nacido para interpretar ese personaje y el actor llegó a afirmar en su momento que "en cierto modo, probablemente yo sea como él. Quiero averiguar qué abismo personal necesitaba llenar, su Rosebud". Por desgracia, Nolan se echó atrás y años después confesó sin tapujos que el motivo de ello había sido 'El Aviador':

Trabajé en ella durante mucho tiempo y no conseguía descifrar la historia, no conseguía descifrarla, no conseguía descifrarla, y finalmente la descifré justo cuando empezaron la producción de 'El aviador'. Así es Hollywood, ¿verdad?

Vamos, que Nolan no dio con el guion perfecto hasta que ya era demasiado tarde, comentando también, ya en 2020, que quizá lo retomase más adelante si el material todavía le llenaba tanto. En unas declaraciones concedidas en 2014 a Daily Beast quedó claro lo increíblemente satisfecho que estaba con el libro y cuál fue su reacción al tener que dejarlo aparcado

Definitivamente estaba como, '¡Mierda! Creo que es el mejor guion que he escrito, y tuve una experiencia realmente maravillosa escribiéndolo. Sí, fue una experiencia frustrante que la otra película se pusiera en marcha.

La influencia en 'Oppenheimer'

Y es que es cierto que trabajó en otros proyectos que acabó abandonando, pero el propio Nolan desveló que era el único "con un guion acabado y listo para rodar". De hecho, el propio director ha comentado en alguna ocasión que incorporó varios elementos del guion a su visión del caballero oscuro en 'Batman Begins' y recientemente ha señalado que fue clave para poder hacer 'Oppenheimer' muchos años después:

Cuando escribí mi guion de Howard Hughes, era la primera vez que me enfrentaba a una figura de la vida real, e intenté trabajar a partir de un libro, y traté de encontrar un enfoque estructural que diera la experiencia de la vida de este tipo. Estaba muy contento con ese guion. Obviamente, no llegué a probar las teorías, porque no llegué a hacer la película. Pero en mi mente pienso: 'Vale, sé cómo hacer esto'. "Creo que haber escrito el guión de Howard Hughes fue muy importante para tener la confianza necesaria para afrontarlo, sobre todo desde el punto de vista estructural, y saber que si encontraba el enfoque, sería capaz de sumergirme en la vida de ese tipo.

Es una lástima que la película no saliera adelante, pero siempre queda la posibilidad de que Nolan decida retomar el proyecto. Durante años lo descartó, pero empezó a suavizar su postura en 2014 diciendo que "no lo descarto por completo" y desde entonces lo ha mencionado en multitud de ocasiones. Además, ahora sería el mejor momento para hacerlo, ya que iban a ponerle un cheque en blanco tras el enorme éxito de 'Oppenheimer', que ya es la cuarta película más taquillera de toda su carrera.

En Espinof | Las 46 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2023