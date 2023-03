Jim Carrey admite que esta película es el mayor error de su carrera (pese a ser el papel en el que más enseña de sí mismo)

Jim Carrey lleva más de 40 años trabajando como actor, tiempo en el que ha tenido la oportunidad de participar en producciones de todo tipo. De unas se sentirá muy orgulloso, mientras que de otras seguramente incluso prefiera olvidar su mera existencia. Hoy venimos a hablaros de una película que forma parte de este segundo grupo y de la que Carrey no se siente precisamente orgulloso.

En 1981 -aunque luego no se estrenó hasta dos años después-, Carrey formó parte del reparto de 'All in Good Taste', una película que contaba la historia de un aspirante a director que ansía hacer la película de un huérfano y su perro buscando una familia que les acoja, pero los inversores le obligan a cambiarla, convirtiéndose en una cinta sobre strippers.

El protagonista de títulos inolvidables como 'Olvídate de mí' o 'El show de Truman' no da vida aquí al personaje principal. De hecho, la aparición de Carrey no llega al minuto de metraje y no dice ni una sola palabra en toda la película. A cambio, sí que muestra mucho de sí mismo, pero en lo referente al físico, ya que da vida a un cámara que sale completamente desnudo, hasta el punto de que su culo tiene casi mayor presencia que su cara.

Como era de esperar, 'All in Good Taste' pasó bastante desapercibida en el momento de su estreno, pero los responsables de la misma no dudaron en intentar darle una segunda vida cuando la carrera de Carrey despegó y se convirtió en toda una estrella. ¿Cómo lo hicieron? Pues relanzando la película con un póster que daba a entender que la aparición del actor era mucho mayor a la real.

"Un error de juventud"

Claro está, Carrey no se tomó demasiado bien esa decisión, pero tampoco quiso dar demasiada importancia a la película, seguramente con la idea de que así era más sencillo que todos nos olvidásemos rápidamente de ella, por lo que se limitó a calificarla como "un error de juventud"...

Por cierto, 'All in Good Taste' no es la única película que se arrepiente de haber hecho, ya que años después se desentendió de 'Kick-Ass 2: Con un par', pero en este caso no es porque se avergonzara de ella. Aquí el motivo fue que la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook le hizo cambiar de perspectiva en lo referente al uso de la violencia y ya no se sentía a gusto con lo que se mostraba allí.

