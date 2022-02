'Oppenheimer': todo lo que sabemos sobre la película de Christopher Nolan con Cillian Murphy

El cine de Christopher Nolan cuenta con el apoyo del público, de ahí que fuese todo un acontecimiento saber que iba a abandonar Warner para su próximo trabajo tras las cámaras. Finalmente fue Universal la compañía que aceptó sus numerosas exigencias y se quedó con 'Oppenheimer'.

La película parte de la historia real de J. Robert Oppenheimer, una figura clave de la II Guerra Mundial. No obstante, todo apunta a que no va a ser un biopic en el sentido tradicional de la palabra. Habrá que ver con qué nos sorprende Nolan y ahora vamos a repasar todo lo que sabe hasta ahora de 'Oppenheimer'.

La historia

Universal todavía no ha proporcionado una sinopsis oficial de 'Oppenheimer', pero sí se sabe que se trata de un biopic sobre J. Robert Oppenheimer, quien jugó un papel esencial en el desarrollo de la bomba atómica. El gran referente de la película será el libro 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer', escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Reparto y protagonistas

La primera colaboración de Cillian Murphy con Nolan se remonta a 2005 con 'Batman Begins', trabajando de nuevo con él en múltiples películas, aunque hasta ahora siempre en papeles secundarios. El actor irlandés se había dado a conocer mundialmente poco antes en '28 días después' y desde entonces no ha dejado de trabajar en cintas como 'Vuelo nocturno', 'Sunshine', 'Un lugar tranquilo 2' o la televisiva 'Peaky Blinders'.

A su lado tendremos a Emily Blunt, una de las actrices más solicitadas del momento, Robert Downey Jr., el inolvidable Iron Man del Universo Cinematográfico de Marvel, Matt Damon, quien ya colaboró con Nolan en 'Interstellar', Florence Pugh, una de las mejores actrices jóvenes de la actualidad, Rami Malek, ganador de un Óscar por 'Bohemian Rhapsody', Benny Safdie, más conocido por su labor como cineasta junto a su hermano en obras como 'Diamantes en bruto', Josh Hartnett, visto hace poco en la muy recomendable 'Despierta la furia', y Dane DeHaan ('La cura del bienestar').

El director

Christopher Nolan es lo más cercano a un director estrella que existe actualmente en Hollywood. Obviamente, sus inicios fueron algo más humildes, pero ya con 'Memento', su segundo largometraje, logró llamar la atención de Hollywood.

Tras 'Insomnio', Nolan recibió su primera gran oportunidad con 'Batman Begins', la cual acabaría siendo el inicio de una exitosa trilogía sobre el superhéroe de Batman. Es verdad que con 'The Prestige (El truco final)' no arrasó, pero 'Origen' sí que lo hizo, demostrando así que podía dar grandes alegrías a los estudios de Hollywood más allá del cine de superhéroes.

Eso es algo que volvería a confirmar con 'Interstellar', una de las películas de ciencia ficción más aplaudidas de lo que llevamos de siglo XXI, y con 'Dunkerque', una grandísima película bélica. Algo menos de suerte tuvo con 'Tenet', una película que se empeñó en estrenar pese a la delicada situación de las salas por la pandemia de coronavirus.

El equipo

A Nolan le gusta trabajar con un equipo que conozca. Con el director de fotografía Hoyte van Hoytema colaboró por primera vez en 'Interstellar' y desde entonces ha repetido en todas sus películas. Por su parte, con la montadora Jennifer Lame y el compositor Ludwig Göransson trabajó por primera vez en 'Tenet' porque sus aliados habituales (el montador Lee Smith con '1917' y el compositor Hans Zimmer con 'Dune') estaban ocupados y debió quedar tan contento con el resultado que ha repetido con ellos.

Tráiler, imágenes y cartel

Todavía ni siquiera ha arrancado el rodaje -la que encabeza el artículo pertenece a la serie 'Peaky Blinders'-, por lo que no tenemos imagen alguna de 'Oppenheimer'.

¿Cuándo se estrena 'Oppenheimer' en cines?

La fecha de estreno en cines de 'Oppenheimer' es el 21 de julio de 2023. A Nolan le gusta mucho estrenar sus películas en julio y seguro que fue una de las múltiples peticiones que impuso a Universal para hacer su película con este estudio.