Cillian Murphy habla sobre su nueva película con Christopher Nolan: "Si pensara que iba a ser fácil, no me interesaría"

El actor Cillian Murphy ha trabajado en varias ocasiones con Christopher Nolan desde su primera colaboración en 'Batman Begins'. Sin embargo, todo habían sido papeles secundarios hasta que el director de 'Tenet' decidió ofrecerle el rol protagonista de 'Oppenheimer', su nuevo trabajo tras las cámaras.

Una gran responsabilidad

Su nuevo trabajo juntos gira alrededor de J. Robert Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica. Murphy ha hablado ahora sobre su implicación en la película en una charla con Esquire, donde ha recordado que sus anteriores papeles los consiguió simplemente a través de una llamada de Nolan y que "siempre digo que sí porque siempre son geniales", aunque en este caso fue una sorpresa que pensase en él para el papel protagonista:

Es la primera vez que me ficha para un protagonista, por lo que aún estoy un poco en shock, pero estoy emocionado. Es un gran papel y mucho trabajo. Pero estás trabajando con uno de los mejores directores vivos, así que estás en buenas manos.

Murphy también ha destacado que "la diferencia con esta película es que la historia está ahí, todo el mundo sabe lo que pasó. Pero Chris la va a contar de una forma diferente, tal y como esperarías de él. Eso es lo todo lo que puedo decir". Y es que ni siquiera tiene permitido confirmar si la película va a girar sobre el Proyecto Manhattan: "Me matarían, son muy estrictos".

Por ahora, el protagonista de '28 días después' se está preparando para el papel, pero reconoce que no está siendo una tarea precisamente sencilla:

Hay mucho material y me lo leeré todo. Nunca voy a entender la mecánica cuántica, sin importar lo mucho que me esfuerce o cuántas veces me lo expliquen (...) Pero puedo empezar a entender, conceptualmente, lo que estaban intentando hacer.

De hecho, Murphy reconoce que la responsabilidad de hacer 'Oppenheimer' se siente "inmensa y aterradora", pero que "si pensara que iba a ser fácil, no me interesaría. A veces me pongo nervioso, ansioso o inseguro, pero luego reaccionado en plan: A la mierda. He estado haciendo esto 25 años y lo he hecho antes. Así que sigue adelante".

Qué le motiva a la hora de aceptar un papel

Por último, destaca una reflexión sobre qué es lo que le motiva a la hora de elegir un papel: "Siempre me ha interesado el material que es, no quiero decir que es oscuro porque es muy reduccionista, melancólico, ambiguo o más transgresor. Eso para mí es el drama. Ahí es donde están las cosas reales. No me interesan las comedias románticas".

Antes que en 'Oppenheimer', a Murphy podremos verlo en la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' que se estrenará este mismo 2022.