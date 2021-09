Christopher Nolan abandona Warner: el director de 'Tenet' ficha por Universal para su película sobre la bomba atómica

Hace unos días nos enterábamos de que Christopher Nolan ya había decidido que su próxima película iba a girar alrededor del papel que J. Robert Oppenheimer jugó en el desarrollo de la bomba atómica sobre la II Guerra Mundial. Ya entonces se dejó caer la posibilidad de que el cineasta abandonase Warner, algo que finalmente se ha confirmado, ya que el director de 'Tenet' ha decidido colaborar con Universal.

Se veía venir

Nolan había estado trabajando con Warner desde el estreno de 'Insomnio' en 2002, pero la relación con el estudio no pasaba por su mejor momento tras el estreno de 'Tenet'. Las tiranteces comenzaron por el deseo del autor de 'El caballero oscuro' de estrenarla pese a la delicada situación de los cines por la pandemia y estalló cuando Warner anunció que todas sus películas de 2021 iban a estrenarse en salas y HBO Max de forma simultánea.

Lo cierto es que Nolan nunca tuvo un acuerda de exclusividad con Warner, quizá de ahí que 'El truco final (The Prestige)' fuera una coproducción con Disney e 'Interstellar' con Paramount, pero siempre con Warner implicada. Ahora ni siquiera parecía una opción, ya que Deadline aclara que todo quedó entre Sony, MGM y Universal, decantándose finalmente la balanza del lado de esta última.

Por el momento, el nuevo largometraje de Nolan yo tiene título, pero sí se sabe que parte de un guion escrito por él que se realizará a través de Syncopy Inc., la productora que comparte con su esposa y colaboradora habitual Emma Thomas. En su momento se dijo que Cillian Murphy podría formar parte del reparto, pero parece ser que no está confirmado. Sea cual sea el caso, no tardaremos mucho en descubrirlo, pues se espera que el rodaje arranque durante el primer trimestre de 2022.