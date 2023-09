"Estoy en contra de las listas de las 10 mejores películas". Martin Scorsese lista sus grandes influencias y aprovecha para quejarse del modelo de cine actual

Martin Scorsese tiene 80 años y en un par de meses cumplirá 81. Eso no le impide estar en la portada de Time, estrenar nueva película (la esperadísima 'Los asesinos de la luna'), tener miles de ideas en la cabeza y hablar continuamente de aquello que mueve su vida: el cine. Aunque en su día cayó en la polémica más banal con su opinión sobre Marvel y los blockbusters (que con el tiempo se ha demostrado más que acertada y punzante), nunca ha dejado de dar su más sincera opinión sobre el mundo audiovisual que nos rodea.

Top cero

El director de 'Uno de los nuestros' ha sido entrevistado por la propia revista Time sobre algo que es imposible que no nos llame la atención a todos: sus diez películas favoritas. Pero, como siempre pasa con Scorsese, la respuesta no es la que estabas esperando, sino una aún mejor que te abre la mente.

He intentado hacer listas a lo largo de los años de películas que personalmente siento que son mis favoritas, signifique lo que signifique. Y entonces me encuentro con que la palabra "favorita" tiene diferentes niveles: las películas que más me han impresionado, las que me gusta ver una y otra vez, de las que sigo viendo y aprendiendo, o experimentando de nuevo. Son variadas. Y siempre estoy más o menos en contra de las listas de las '10 mejores'.

Eso no le impide, por suerte, hablar del cine que más le gusta, como Orson Welles, y, por supuesto, 'Ciudadano Kane'. "Cambió mi vida. Rompió todas las normas. Una de las cosas que Orson Welles dijo fue que uno de los mejores aspectos que puedes llevar a hacer cine es la ignorancia. Cuando te dicen que no puedes hacer algo, ¿por qué no?", comenta.

Después continúa con cine como 'Campanadas a medianoche', 'El proceso' (y cómo uno de sus planos ha inspirado otros suyos en 'Kundun' y 'Los asesinos de la luna'), cine de Kubrick como '2001: Una odisea del espacio' ("Una película trascendental") o 'Barry Lyndon', de Roberto Rossellini, como 'Paisa' o 'Francisco, juglar de dios', además de 'El río' (Jean Renoir), 'Cuentos de la luna pálida' (Kenji Mizoguchi), 'El infierno del odio' (Akira Kurosawa) y un buen puñado de otros clásicos para entender el cine como es debido.

"Debería haber una cultura cinematográfica, ¿sabes? Pero ahora mismo todo está fragmentado y roto. No a todos nos gustan los musicales. No a todos nos gustan los westerns. No a todos nos gustan las películas de gángsters o el cine negro. Pero entonces ibas al cine y eso es lo que daban", acaba lamentándose.

