"Eso no es cine". Martin Scorsese cree que las películas de Marvel son "parques de atracciones" y James Gunn le responde

Marvel no hace cine. Esa sentencia sería recibida con desdén en la mayoría de ocasiones, sin embargo, ahora viene de uno de los grandes genios del séptimo arte. El señor Martin Scorsese, que a sus 76 años tiene a todos los cinéfilos locos de impaciencia y con las expectativas por las nubes con su último trabajo, 'The Irishman', ha incendiado las redes sociales con unas declaraciones sobre los espectáculos de superhéroes que arrasan en taquilla.

Curiosamente, lo ha hecho cuando llega a los cines 'Joker', también basada en cómics pero de DC; este film que ha triunfado en el Festival de Venecia y está recibiendo excelentes críticas está fuertemente influido por el cine de Scorsese (en especial 'Taxi Driver' y 'El rey de la comedia'). No sabemos aún qué piensa sobre el trabajo de Todd Phillips pero, voluntariamente o no, le acaba de echar una mano haciendo pública su opinión sobre las películas de Marvel Studios.

Estas han sido sus palabras:

Por supuesto, media Internet ya ha reaccionado y respondido al comentario de Scorsese de mil maneras. Es inevitable. Lo más llamativo es que también lo ha hecho un cineasta, James Gunn, guionista y director de dos películas de Marvel: las dos entregas de 'Guardianes de la Galaxia' (ya prepara la tercera aunque actualmente trabaja para DC en la secuela de 'Escuadrón Suicida').

Gunn ha compartido las declaraciones de Scorsese en Twitter junto con el siguiente mensaje:

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8