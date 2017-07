Christopher Nolan habla de James Bond, critica a Netflix y compara a Harry Styles con Heath Ledger

Se acerca el estreno de 'Dunkerque' ('Dunkirk'), la esperadísima nueva película escrita y dirigida por Christopher Nolan. El cineasta está concediendo entrevistas como parte de la promoción y ya ha dejado algunas declaraciones muy llamativas. Confirma que quiere dirigir una película de la saga 007 pero tiene una condición: debe ser un reboot que le necesite a él al mando.

Por otro lado, ha criticado a Netflix, que considera una moda pasajera y que no hace verdadero cine, sólo usa el medio como arma publicitaria. Y también ha hablado de Harry Styles, el nombre más sorprendente en el reparto de 'Dunkerque'; Nolan afirma que no sabía que el cantante de One Direction era tan famoso y lo fichó por su talento en las pruebas de casting. De hecho, ¡se acuerda de Heath Ledger al hablar de él! Puedes leer sus palabras sobre estos temas a continuación:

¿Quiere Nolan dirigir una película de James Bond?

"Una película de Bond, desde luego. Durante años he hablado con los productores, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. Amo profundamente al personaje, y siempre estoy entusiasmado por ver lo que hacen con él. Quizá un día pueda hacerse. Tiene que necesitarte, si sabes lo que quiero decir. Debe necesitar una reinvención; debe necesitarte. Y ellos lo están llevando muy bien." Fuente: Darkhorizons

Es de suponer que Nolan ha conversado con los productores cuando ya estaba iniciada la etapa de Daniel Craig, quien tendría que marcharse si el director se une a la franquicia. Precisamente hoy circula en Internet el rumor de que Craig ha aceptado interpretar al agente 007 en una nueva entrega pero de momento no es oficial. Lo último que sabíamos era que el actor deseaba marcharse y que los productores le habían ofrecido 150 millones de dólares para hacerle cambiar de opinión.

Netflix es una moda y no hace películas, según Nolan

"¿A quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té. ¿Cuál es la definición de una película? ¿Algo que dura dos horas? ¿Es un género en particular? Nada es eso. Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine. Ni más ni menos. Así que el hecho de que Netflix esté haciendo películas para televisión y que compitan en los Oscar o en el Festival de Cannes sólo significa que utiliza el cine como un arma de promoción. Y no pasa nada, pueden hacerlo. Eso sí, si yo dirigiera un festival de cine no las aceptaría porque no son películas." "Lo que se vive en la oscuridad del cine es imposible vivirlo en ningún otro formato. [...] Mis películas favoritas son aquéllas que solo pueden ser películas, como Avaricia, de Erich Von Stroheim. O como tantas otras de la primera época muda del cine. O las de Kubrick. Son puramente cinemáticas. No podrían ser nunca series de televisión ni contarse por la radio. Y cuando eso ocurre, cuando se ven en la tele, ya son otra cosa. La experiencia es completamente distinta. [...] Como cineasta mi único objetivo y compromiso es crear experiencias que sólo puedan vivirse en una sala de cine." Fuente: ElMundo

Teniendo en cuenta su firme defensa de la oscuridad de la sala de cine y la gran pantalla, no me extraña que Nolan ataque a Netflix aunque sí la rotundidad de algunas afirmaciones, como que la plataforma no produce verdaderas películas. ¿Qué pasa con 'Okja'? ¿La habrá visto? Como habla de sus películas favoritas, aprovecho para recordar las principales referencias de su cine y las películas que inspiraron la creación de 'Dunkirk'.

Nolan no sabía realmente quién era Harry Styles