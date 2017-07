El nuevo tráiler de 'Dunkerque' intenta sumergirnos en el thriller bélico de Nolan

Este verano llegan a los cines varias secuelas, reboots e intentos de saga que pretenden arrasar en taquilla. Entre las películas que no se apoyan en una marca o una franquicia se encuentra 'Dunkerque' ('Dunkirk') cuyo mayor reclamo es la firma de su director, Christopher Nolan. Casi escuchas al leer su nombre el famoso bocinazo de Hans Zimmer...

Tras llevarnos a un viaje de ciencia-ficción con 'Interstellar', el director de la trilogía del Caballero Oscuro nos propone ahora su primer drama/thriller bélico, una narración de la "Operación Dinamo" en la II Guerra Mundial. Se estrena el 21 de julio, en apenas un par de semanas, y si no notas demasiada expectación es porque los críticos no han podido opinar y los trailers no están despertando el entusiasmo que pretende Warner. Ahora ha lanzado otro nuevo y breve adelanto:

La "Operación Dinamo", conocida también como el "Milagro de Dunkerque", tenía el objetivo de rescatar a soldados de las tropas aliadas que habían quedado aislados y rodeados por el ejército alemán en territorio francés. Nolan ha declarado que su idea no era rodar un film bélico sino "una historia de superviviencia y, por encima de todo, una película de suspense". En la sinopsis oficial de Warner nos aclaran lo siguiente:

Dunkerque empieza con una escena en la que cientos de miles de tropas británicas y aliadas se encuentran rodeadas por tropas enemigas. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, se enfrentan a una situación imposible a medida que el enemigo se acerca...

Hoyte van Hoytema se ocupa de la fotografía y Zimmer de la música. En cuanto al reparto, Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Rylance y James D'Arcy son las estrellas en un elenco con numerosos rostros jóvenes e inexpertos, donde destaca el debutante Fionn Whitehead y el cantante Harry Styles, del grupo para adolescentes One Direction. El siguiente vídeo se centra en los protagonistas y cuenta con declaraciones de Christopher Nolan y los actores:

El nuevo tráiler anuncia que hoy salen a la venta en Estados Unidos las entradas para las proyecciones especiales de 70mm y es que Nolan ha continuado en 'Dunkerque' el camino emprendido en sus anteriores trabajos, ofreciendo al público la posibilidad de ver sus películas en cines IMAX o con pantallas más amplias que las habituales. El objetivo es proporcionar al público una experiencia diferente: transportarnos al mismo campo de batalla, sumergirnos en la tensión y la desesperación de los soldados.

Por desgracia, muchos espectadores no vamos a tener la oportunidad de disfrutar de algo así. IMAX ha distribuido esta imagen comaprativa para que nos hagamos una idea de lo que nos perdemos si vemos 'Dunkerque' en una sala de cine convencional (o el salón de nuestra casa):