El cine de 2017 | Los 19 estrenos más esperados entre julio y septiembre

Arrancó el verano y nos esperan grandes estrenos de cine. Aquí he recopilado las 19 películas más esperadas desde el viernes 7 de julio al viernes 29 de septiembre. Como en entregas anteriores, he tenido en cuenta las fechas de la cartelera española aunque no hay mucha diferencia con otros países cuando se trata de novedades tan potentes.

Cabe destacar la llegada de títulos originales como 'Baby Driver', secuelas como 'La guerra del planeta de los simios' o 'Cars 3', la primera película bélica de Christopher Nolan, fantasías basadas en cómics como 'Valerian', reboots como el de Spider-Man y dos adaptaciones de Stephen King: 'It' y 'La torre oscura'. Hay más, echa un vistazo a lo más interesante que llega a los cines durante los próximos tres meses:

JULIO

'Baby Driver'

¿Cuándo se estrena? 7 de julio

¿Quién dirige? Edgar Wright

¿Quiénes son sus protagonistas? Ansel Elgort, Lily James, Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey, Eiza González...

¿Qué nos venden? Una película de atracos donde la música es clave, con el sello personal del director de 'Arma fatal' ('Hot Fuzz') o 'Scott Pilgrim contra el mundo'. Es uno de los estrenos imprescindibles del año para cualquier cinéfilo.

'Llega de noche' ('It Comes at Night')

¿Cuándo se estrena? 7 de julio

¿Quién dirige? Trey Edward Shults

¿Quiénes son sus protagonistas? Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr., Griffin Robert Faulkner...

¿Qué nos venden? La película de terror de la temporada. Tiene el aplauso de la crítica aunque al público no le está entusiasmando demasiado y parece que se debe a que no es la típica película de miedo con sustos, como muchos pensaban. Da la sensación de que es una propuesta como 'La bruja'.

'Cars 3'

¿Cuándo se estrena? 14 de julio

¿Quién dirige? Brian Fee

¿Qué nos venden? La diversión y la calidad que cabe esperar del cine de Pixar, además de la entrega más dramática de la trilogía. Las opiniones parecen confirmar que supera a la olvidable segunda parte.

'La guerra del planeta de los simios' ('War for the Planet of the Apes')

¿Cuándo se estrena? 14 de julio

¿Quién dirige? Matt Reeves

¿Quiénes son sus protagonistas? Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Judy Greer...

¿Qué nos venden? El épico desenlace de la historia de César, con la que Fox ha reiniciado la franquicia de ciencia-ficción iniciada con 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes', 1968). Los críticos apuntan que es la mejor aventura de las tres y uno de los mejores blockbusters del año. Habrá que comprobarlo, ¿no?

'Dunkerque' ('Dunkirk')

¿Cuándo se estrena? 21 de julio

¿Quién dirige? Christopher Nolan

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, James D'Arcy, Harry Styles...

¿Qué nos venden? Lo nuevo de Nolan. Sin más. Todos al cine.

'Spider-Man: Homecoming'

¿Cuándo se estrena? 28 de julio

¿Quién dirige? Jon Watts

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Holland, Robert Downey Jr, Michael Keaton, Marisa Tomei, Zendaya, Jon Favreau, Logan Marshall-Green, Donald Glover...

¿Qué nos venden? El ansiado regreso de Peter Parker a Marvel, "a casa". Para diferenciarse aún más de las anteriores versiones, el hombre araña (bueno, adolescente araña) va todavía al instituto y da por hecho que el público conoce sus orígenes así que nos ahorramos tener que volver a ver cómo adquirió sus poderes o cómo murió su tío Ben. De momento, las opiniones son muy positivas.

AGOSTO

'Transformers: El último caballero' ('Transformers: The Last Knight')

¿Cuándo se estrena? 4 de agosto

¿Quién dirige? Michael Bay

¿Quiénes son sus protagonistas? Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, John Turturro, Josh Duhamel...

¿Qué nos venden? Más de lo mismo: más acción, más efectos visuales increíbles, más personajes intercambiables, más diálogos bochornosos y más "humor" marca de la casa de Bay. Los críticos la han masacrado, es la entrega peor valorada de la saga, pero ha arrasado en taquilla global porque a los fans les da igual lo que se diga de la película: van a verla sí o sí.

'Valerian y la ciudad de los mil planetas' ('Valerian and the City of a Thousand Planets')

¿Cuándo se estrena? 4 de agosto

¿Quién dirige? Luc Besson

¿Quiénes son sus protagonistas? Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Rihanna...

¿Qué nos venden? Una espectacular adaptación de un cómic mítico que ha influido a numerosos creadores de mundos fantásticos, como George Lucas o James Cameron. El reparto puede asustar un poco (Delevingne y Rihanna no son actrices) pero creo que podemos confiar en el talento de Besson y a fin de cuentas, dudo que su intención vaya más allá de entretener al público, de que lo pase bien durante dos horas comiendo palomitas.

'Atómica' ('Atomic Blonde')

¿Cuándo se estrena? 4 de agosto

¿Quién dirige? David Leitch

¿Quiénes son sus protagonistas? Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Eddie Marsan, Toby Jones, Bill Skarsgård...

¿Qué nos venden? La versión femenina de 'John Wick'. Leitch codirigió el título de culto con Keanu Reeves, y ahora colabora con Kurt Johnstad para adaptar un cómic de Antony Johnston y volver a enamorar a los fans del cine de acción. Lo incomprensible es que llegue a los cines españoles el mismo día que 'Transformers 5' y 'Valerian', puede pasar muy desapercibida...

'Abracadabra'

¿Cuándo se estrena? 4 de agosto

¿Quién dirige? Pablo Berger

¿Quiénes son sus protagonistas? Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep Maria Pou, Quim Gutiérrez, Julián Villagrán...

¿Qué nos venden? Una comedia de intriga con grandes nombres. Es el nuevo trabajo del director que arrasó en los Goya con su personal versión de 'Blancanieves' (2012) y el reparto invita al optimismo, aunque el tráiler es tan raro que puede espantar al público.

'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur' ('King Arthur: Legend of the Sword')

¿Cuándo se estrena? 11 de agosto

¿Quién dirige? Guy Ritchie

¿Quiénes son sus protagonistas? Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana, Astrid Bergès-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen, Annabelle Wallis...

¿Qué nos venden? Una nueva versión del mito con el inconfundible sello del autor de 'Snatch' o la reciente 'Operación U.N.C.L.E.' ('The Man From U.N.C.L.E.'). Las críticas han sido negativas y los trailers no han conseguido entusiasmar, tiene cierto aire a fallido blockbuster, a batiburrillo que se les ha ido de la manos, y está siendo uno de los grandes fracasos de 2017. PERO dirige Ritchie, Law hace de villano y debería funcionar como simple cine palomitero.

'La seducción' ('The Beguiled')

¿Cuándo se estrena? 18 de agosto

¿Quién dirige? Sofia Coppola

¿Quiénes son sus protagonistas? Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell, Elle Fanning, Angourie Rice...

¿Qué nos venden? Un drama con estilo y repartazo, que aporta una nueva mirada a la historia que nos contó Don Siegel en 1971 (ambas películas comparten el mismo origen, la novela 'A Painted Devil' de Thomas Cullinan). Coppola se alzó en el Festival de Cannes con el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en la segunda mujer que recogía tal galardón (56 años antes lo ganó Yuliya Solntseva).

'La torre oscura' ('The Dark Tower')

¿Cuándo se estrena? 18 de agosto

¿Quién dirige? Nikolaj Arcel

¿Quiénes son sus protagonistas? Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Abbey Lee, Tom Taylor, Jackie Earle Haley...

¿Qué nos venden? No está muy claro, más allá de otro blockbuster de acción y fantasía con dos estrellas. No es una adaptación de la saga de Stephen King, como pensábamos al principio, sino una especie de secuela de los libros que intenta capturar su esencia. Resulta raro y sospechoso que no hayamos visto un tráiler hasta cuatro meses antes del estreno, pero puede ser que simplemente no supieran cómo presentarla, cómo enganchar al mayor número de espectadores posibles. Creo que cualquier aficionado al cine siente curiosidad, pero quizá no tanta para pasar por taquilla en agosto y con otros títulos en cartelera (y en casa).

'Tadeo Jones 2. El secreto del rey Midas'

¿Cuándo se estrena? 25 de agosto

¿Quién dirige? Enrique Gato

¿Qué nos venden? Como en todas las secuelas, lo mismo pero ampliando la dosis. 'Tadeo Jones' fue uno de los mayores éxitos del cine español y es lógico que intenten crear una franquicia, ahora la cuestión es comprobar si los fans de la primera quieren volver a pasar por taquilla o con una película tuvieron suficiente. Personalmente, la noto demasiado infantil para estar interesado pero imagino que dentro del cine familiar es una propuesta más atractiva que la mayoría.

SEPTIEMBRE

'Barry Seal: el traficante' ('American Made')

¿Cuándo se estrena? 1 de septiembre

¿Quién dirige? Doug Liman

¿Quiénes son sus protagonistas? Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Caleb Landry Jones...

¿Qué nos venden? Una comedia de acción apoyada en una curiosa historia real y el carisma de Cruise. Puede ser suficiente para pasar un rato entretenido, con Liman tras las cámaras: suyas son 'El caso Bourne', 'Jumper' y 'Al filo del mañana', entre otras.

'It'

¿Cuándo se estrena? 8 de septiembre

¿Quién dirige? Andrés Muschietti

¿Quiénes son sus protagonistas? Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Javier Botet...

¿Qué nos venden? La segunda adaptación de Stephen King en el verano de 2017 promete ser más fiel al original y proporcionar buenos sustos al fan del terror. Llegar ahora con el éxito de 'Stranger Things' debería jugar a favor de una película que será comparada con la popular miniserie de 1990.

'Detroit'

¿Cuándo se estrena? 15 de septiembre

¿Quién dirige? Kathryn Bigelow

¿Quiénes son sus protagonistas? John Boyega, Jack Reynor, Anthony Mackie, Will Poulter, Jason Mitchell, John Krasinski...

¿Qué nos venden? El regreso de Bigelow es siempre una gran noticia, aquí los cinéfilos tenemos una cita imprescindible. Además, ¡qué tráiler!

'Kingsman: El círculo de oro' ('Kingsman: The Golden Circle')

¿Cuándo se estrena? 22 de septiembre

¿Quién dirige? Matthew Vaughn

¿Quiénes son sus protagonistas? Taron Egerton, Julianne Moore, Halle Berry, Mark Strong, Jeff Bridges, Channing Tatum, Pedro Pascal...

¿Qué nos venden? Aumentar el espectáculo de la primera entrega. Porque el factor sorpresa ya está perdido (o eso parece). Mientras Vaughn esté inspirado, vamos a seguir disfrutando de estos personajes.

'El castillo de cristal' ('The Glass Castle')

¿Cuándo se estrena? 29 de septiembre

¿Quién dirige? Destin Cretton

¿Quiénes son sus protagonistas? Brie Larson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Max Greenfield, Sarah Snook, Iain Armitage...

¿Qué nos venden? Un emotivo drama con un sólido reparto, basado en un best seller (las memorias de Jeanette Walls). Y ojo porque la firma el mismo director de 'Las vidas de Grace' ('Short Term 12').