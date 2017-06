Todo lo que sabemos de 'Cars 3', el último desafío de Rayo McQueen

Pixar es un estudio que se ha ganado el aprecio de millones de personas a lo largo de todo el planeta, pero la franquicia 'Cars' rara vez aparece en la lista de títulos más destacados de la compañía por sus fans. Eso no quita que las dos primeras entregas fueran notables éxitos de taquilla, logrando entre ambas una recaudación superior a los 1.000 millones de dólares, siendo destacable también las grandes ventas de todo el merchandising relacionado con la película. Un negocio redondo.

Por tanto, era inevitable que Pixar hiciera una tercera entrega más temprano que tarde, y lo cierto es que 'Cars 3' ya llegó a los cines de Estados Unidos, donde este pasado fin de semana logró recaudar algo más de 53 millones de dólares. Es el peor estreno de la franquicia hasta ahora, mientras que la crítica señala que es mejor que la segunda -tampoco es difícil- pero sin llegar al nivel de la primera. En España aún tendremos que esperar hasta el 14 de julio para poder verla.

El argumento

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarrápidos, el legendario Rayo McQueen queda relegado repentinamente del deporte que tanto ama. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de una joven mecánica de carreras, Cruz Ramírez, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fallecido Fabuloso Hudson Hornet y un par de giros inesperados. ¡Y para probar que el nº95 no está ni mucho menos acabado, el campeón tendrá que poner a prueba su valía en el gran circuito de la Copa Pistón!

Brian Fee, el director

'Cars 3' es la primera experiencia como director de Brian Fee, pero lo cierto es que ya tiene una larga carrera a sus espaldas. Debutó en 1998 como animador en 'Pocahontas 2: Viaje a un nuevo mundo' ('Pocahontas II: Journey to a New World'), pero su labor allí no llegó a estar acreditada. Tras un par de cortos fichó por 'Las aventuras de Rocky y Bullwinkle' ('The Adventures of Rocky & Bullwinkle'), la cinta con Robert De Niro que mezclaba animación e imagen real.

Ya en el año 2000 empezó a trabajar para Disney en el departamento de arte, diseñando diversos objetos para 'La sirenita 2: Regreso al mar' ('The Little Mermaid II: Return to the Sea'), a la que siguieron las secuelas de '101 dálmatas' ('101 Dalmatians'), 'Mulan', 'Tarzán' y 'Tod y Toby' ('The Fox and the Hound'). Su suerte cambió cuando Pixar requirió sus servicios para los storyboards de 'Cars', colaborando de forma ininterrumpida con la compañía desde entonces.

En todo este tiempo ha participado en los storyboards de 'Ratatouille', 'WALL·E' y 'Cars 2', además de regresar a la animación con 'Monstruos University' ('Monster University'). Además, en 'Cars 3' no se ha ocupado solamente de la dirección, ya que la película también parte de una premisa ideada por él junto a Ben Queen, Eyal Podell y Jonathon E. Stewart.

Las voces detrás de los personajes

En la versión original de la película volveremos a escuchar la voz de Owen Wilson cuando oigamos hablar a Rayo McQueen, Larry the Cable Guy como Mate -un personaje del que algunos adoran el toque cómico que aporta, mientras que otros le odian precisamente por eso-, Tony Shalhoub como Luigi, Bonnie Hunt como Sally, Cheech Marin como Ramone o Ray Magliozzi como Dusty.

Sin embargo, uno de los detalles más comentados es que Paul Newman vuelve a prestar su voz a Doc Hudson, ¿cómo es eso posible teniendo en cuenta que hace ya casi nueve años que falleció? Al parecer, Newman grabó multitud de diálogos que no fueron incluidos en la primera entrega y el equipo de 'Cars 3' lo ha aprovechado para utilizarlos aquí.

También hay varias novedades en el reparto vocal con la unión a la franquicia de Armie Hammer como Jackson Storm, el piloto novato que amenaza con forzar el retiro de McQueen, Cristela Alonzo como Cruz Ramírez, la nueva entrenadora de Rayo, Chris Cooper como Smokey, el antiguo mentor de Doc Hudson, Nathan Fillion como Sterling, el nuevo jefe del protagonista, Kerry Washington como Natalie Certain, o Margo Martindale como Louise.

Como es obvio, esto se va a perder con la versión doblada, que será a la que tengan acceso la mayoría de espectadores españoles. Teniendo en cuenta la gran importancia que da la compañía a la selección de actores para que encajen como un guante en sus respectivos personajes, yo os recomendaría hacer todo lo posible por verla en versión original.

'Lou', el nuevo corto de Pixar

Antes de que empiece la película tendremos la ocasión de ver 'Lou', el nuevo cortometraje de Pixar escrito y dirigido por Dave Mullins. Es su primera experiencia como realizador tras una extensa carrera como realizador y nos cuenta la historia de una curiosa criatura formada por los objetos que los niños pierden durante el recreo, recogiéndolos y permitiendo que sus dueños los recuperen poco después. Todo se complica con la llegada de un matón...

