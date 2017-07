Gru y los minions vuelven a comerse la taquilla, Edgar Wright logra su mejor estreno con 'Baby Driver'

Sin sorpresa en la taquilla del fin de semana. Illumination y Universal vuelven a triunfar con 'Gru 3, mi villano favorito' ('Despicable Me 3'), que logra el nº1 en Estados Unidos con 75,41 millones de dólares. Es un gran estreno aunque queda un poco por debajo de lo logrado por la segunda parte: en 2013, 'Gru 2' recaudó 83,51M$.

La comparación con 'Los Minions' la deja en peor lugar: el spin-off de 2015 cosechó en su primer fin de semana 115,71 millones. En todo caso, 'Gru 3' costó 80 millones (más publicidad) y ya suma 192 millones en todo el mundo tras sólo un par de semanas en cartelera así que la franquicia sigue viva y fuerte, a pesar de ser cada vez más simplona, infantil y repetitiva...

TOP 10 de la taquilla USA

Con tanta secuela, reboot y franquicia, alegra ver en 2ª posición una película original como 'Baby Driver'. Con 21M$ ya es el mejor estreno de un título dirigido por Edgar Wright y pronto superará la recaudación total del que era su mayor éxito en EE.UU., 'Scott Pilgrim', que hizo 31,52M$ en 2010. Globalmente, el trabajo más taquillero del director 'Arma fatal' ('Hot Fuzz', 2007) con 80,57M$.

En 6ª posición entra 'The House', una comedia que reúne a Will Ferrell y Amy Poehler como protagonistas. A la crítica no le ha gustado y las cifras dejan claro que la propuesta no ha llamado la atención del público. Atención también a los datos de la saga 'Transformers'; la quinta entrega, 'El último caballero', perdió un 62% de ingresos y en 12 días lleva 83 millones menos que la anterior entrega. Su caída en China ha sido escandalosa: 82,2%, de 48 millones a sólo 8,5. Aun así, acumula 429,9M$ en todo el mundo...

Por otro lado, cabe destacar la subida de 'La seducción' ('The Beguiled'), por la que Sofia Coppola ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Se estrenó la semana pasada pero sólo en 4 salas, ahora se proyecta en 670 más. Tiene el tercer mejor promedio por pantalla, ligeramente por encima de 'Wonder Woman', que sigue aguantando de manera increíble tras 5 semanas en cines (su recaudación sólo cayó un 35,4%) y ya es la película del actual universo DC más taquillera en EE.UU.

TOP 5 en la taquilla española

TOP 5 Weekend Provisional

1-Gru3 4,7M€

2-Wonder Woman 0,9M€

3-Señor dame paciencia 0,6M€

4-La Momia 0,5M€

5-Piratas 0,3M€ — comScoreMoviesSpain (@cSMoviesSpain) 3 de julio de 2017

En España también triunfa 'Gru 3', que desbanca a 'Wonder Woman' de la cima. La película de Warner y DC lideró la taquilla hace una semana con 2,03 millones de euros. Los otros tres títulos del TOP 5 también pierden un puesto.