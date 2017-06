Los críticos aman 'La guerra del planeta de los simios' y la espera se hace aún más eterna con este nuevo tráiler

Estamos en pleno verano y eso en el mundo del cine supone la llegada masiva de grandes producciones pensadas para arrasar en taquilla. Hay títulos para todos los gustos, pero en mi caso no dudo en señalar que 'La guerra del planeta de los simios' ('War for the Planet of the Apes') es el que espero con más ganas. Ahora Fox ha lanzado un espectacular nuevo tráiler coincidiendo con la aparición de las primeras críticas, las cuales llegan a situarla como la mejor de la trilogía.

El anterior adelanto, que había sido vendido como el final, contaba con la voz de Charlton Heston, el gran protagonista de la mítica 'El planeta de los simios' ('Planet of the Apes') como gran reclamo, mientras que en el que acaba de ver la luz se centran en todo lo que nos espera. Una impresionante batalla entre los simios y los humanos que pondrá punto y final a la historia de César -que hasta ahora nos ha dado una gran cantidad de momentos memorables-, pero seguramente no a la franquicia.

Matt Reeves, que pronto asumirá el control de la muy esperaba 'The Batman', repite tras las cámaras, mientras que Andy Serkis vuelve a estar detrás de César. Entre los simios también podremos oir las voces de Steve Zahn o Judy Greer. Por su parte, el ejército de los humanos estará liderado por Woody Harrelson, acompañado para la ocasión por Gabriel Chavarria y Chad Rook.

'La guerra del planeta de los simios' llega a los cines el próximo 14 de julio, pero, como comentábamos, varios críticos de Estados Unidos han tenido ya la ocasión de verla y por ahora está arrasando, situándose como la mejor valorada de una saga que ya había tenido una acogida muy positiva. Recordemos los precedentes:

'El origen del planeta de los simios' logró un 81% de críticas positivas en Rotten Tomatoes y un 6,8 de nota media en Metacritic.

'El amanecer del planeta de los simios' logró un 90% de críticas positivas en RT y un 7,9 de nota media en MT.

Por su parte, 'La guerra del planeta de los simios' tiene ahora mismo un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic está empatada con la segunda entrega al tener otro 7,9. A continuación os dejo lo que algunos de esos críticos han dicho sobre ella para que podáis haceros una idea más aproximada de lo que nos espera: