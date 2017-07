Todo los que sabemos sobre 'La guerra del planeta de los simios', el fin de la trilogía de César

La desconfianza hacia 'El origen del planeta de los simios' ('Rise of the Planet of the Apes') era notable cuando llegó a los cines. No había muchas ganas de volver a la mítica franquicia de los años 70, pero luego tanto crítica como público quedaron muy satisfechos. Fox no espero mucho para hacer una segunda entrega que superó a su predecesora tanto en la valoración de los especialistas como en taquilla, por lo que estaba cantado que la franquicia iba a seguir adelante.

Ahora nos llega 'La guerra del planeta de los simios' ('War for the Planet of the Apes'), la cinta que pone cierre a la trilogía sobre César, el carismático primate interpretado por Andy Serkis. Será el próximo 12 de julio cuando llegue a los cines, pero aquellos que ya han podido verla comentan que se trata de la mejor entrega hasta ahora, por lo que las ganas de verla que ya teníamos han crecido aún más. Esperemos que no nos decepcione.

El argumento

César y sus simios se ven obligados a un enfrentamiento mortal con un ejército de seres humanos comandados por un implacable Coronel. Después de que los simios sufran pérdidas inimaginables, César lucha contra sus instintos más oscuros y comienza su propia búsqueda mítica para vengar a su especie. A medida que el viaje le conduce al inevitable cara a cara, César y el Coronel se enfrentarán en una batalla épica que determinará tanto el destino de las dos especies como el futuro del planeta.

Matt Reeves, el director

Nacido en Estados Unidos en 1966, Matt Reeves inició su andadura en la gran pantalla con 'Future Shock', de la cual escribió y dirigió uno de sus segmentos. Poco después fue uno de los guionistas de 'Alerta máxima 2' ('Under Siege 2: Dark Territory') y ya en 1996 debutó tras las cámaras con la estimable 'Mi desconocido amigo' ('The Pallbearer').

Tras firmar su primer largometraje en solitario, dio el salto a la televisión, firmando episodios de 'Relativity' y 'Homicidio' antes de crear la celebrada 'Felicity' junto a J. J. Abrams. De dicha serie dirigió su episodio piloto y cuatro capítulos más. Además, durante ese tiempo también tuvo la ocasión de colaborar con James Gray en el libreto de 'La otra cara del crimen' ('The Yards').

Tras la conclusión de 'Felicity', Reeves siguió trabajando en series como 'Fenómenos' ('Miracles') o 'NY: Distrito judicial' ('Conviction') antes de volver a colaborar con Abrams en 'Monstruoso' ('Cloverfield'), su segundo y exitoso largometraje. Eso hizo que confiasen en él para hacerse cargo de 'Déjame entrar' ('Let Me In'), nueva versión de la popular novela de John Ajvide Lindqvist que ya había dado pie con anterioridad a una excelente película sueca.

Pese a ser más interesante de lo esperado, la nueva 'Déjame entrar' funcionó peor de lo esperado, por lo que Reeves tardó cuatro años en volverse a ponerse tras las cámaras. Fue la marcha de Rupert Wyatt tras 'El origen del planeta de los simios' lo que le dio la oportunidad de ocuparse de 'El amanecer del planeta de los simios' ('Dawn of the Planet of the Apes') y el resultado fue tan bueno que Fox no dudó en volver a contar con él para la cinta que ahora nos ocupa.

Por cierto, Reeves ya tiene en marcha su siguiente y ambicioso proyecto. Se trata de 'The Batman', a la cual llegó tras la renuncia de Ben Affleck para dirigirla y protagonizarla al mismo tiempo. No hay mal que por bien no venga, pues Reeves ha demostrado ser capaz de sacar adelantes blockbusters de primera categoría, algo que aún está por ver en el caso del responsable de la oscarizada 'Argo'.

Andy Serkis, Woody Harrelson y el resto del reparto

No hay ningún actor cuya imagen esté más asociada a la tecnología de captura por movimiento que Andy Serkis. A él le debemos el inolvidable Gollum de 'El señor de los anillos' ('Lord of the Rings'), también la criatura protagonista de 'King Kong', ayudó a dar forma a la animación de Haddock en 'Las aventuras de Tintín: El secreto del unicornio' ('The Adventures of Tintin') y desde 2011 se metió en la piel de César en la franquicia que nos ocupa.

La calidad de su trabajo incluso llegó a suscitar cierto debate sobre la posibilidad de que este tipo de interpretaciones también deberían ser tenidas en cuenta para los Oscar. Sin embargo, reducir su carrera a esos papeles sería caer en un error cuando también le hemos visto en cintas como 'El sueño de mi vida' ('13 Going on 30'), 'El truco final' ('The Prestige'), 'Corazón de tinta' ('Inkheart') o 'Vengadores: La era de Ultrón' ('Avengers: Age of Ultron'), amén de en series como 'Streetwise', 'Oliver Twist' o 'Little Dorrit'.

No obstante, la gran estrella humana de 'La guerra del planeta de los simios' es un belicoso Woody Harrelson, actor que se convirtió en una estrella gracias a su participación en la televisiva 'Cheers' y que desde entonces ha tenido una carrera muy variada en diversa. Solo durante los años 90 se dejó ver en cintas como 'Doc Hollywood', 'Una preposición indecente' ('Indecent Proposal '), 'Asesinos natos' ('Natural Born Killers'), 'Vaya par de idiotas' ('Kingpin'), 'El escándalo de Larry Flynt', por la cual logró su primera nominación al Oscar, o 'La delgada línea roja' ('The Thin Red Line').

Tras varios años en los que únicamente participó en varios episodios de la televisiva 'Will & Grace', recuperó poco a poco el ritmo gracias a títulos como 'El gran golpe' ('After the Sunset'), 'A Scanner Darkly', 'No es país para viejos' ('No Country For Old Men'), 'The Messenger', por la que fue nominado por segunda vez a los premios de la Academia de Hollywood, 'Bienvenidos a Zombieland', '2012', la franquicia 'Los juegos del hambre' ('The Hunger Games') o la saga 'Ahora me ves' ('Now You See Me').

El reparto se completa con Steve Zahn, visto en 'Sahara' y 'Escapada perfecta' ('A Perfect Getaway'), Judy Greer, que coincidió hace poco con Harrelson en 'Wilson', Karin Konoval, Terry Notary, Max Lloyd-Jones, Devyn Dalton, Michael Adamthwaite, Ty Olsson, Aleks Paunovic, Alessandro Juliani y Sara Canning en el bando de los simios, mientras que Amiah Miller, Gabriel Chavarria y Chad Roo ponen rostro a los otros personajes humanos relevantes de la historia.

