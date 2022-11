Aquella vez que Martin Scorsese estuvo a punto de dirigir 'La lista de Schindler'... y Steven Spielberg quería rodar 'El cabo del miedo'

'La lista de Schindler' es una de las películas más famosas y condecoradas de todos los tiempos, pero Steven Spielberg no se la sacó de la manga: desde 1963 se estaba intentando hacer una película basada en Oskar Schindler, pero no fue hasta veinte años después, cuando el director leyó 'El arca de Schindler', que la rueda empezó realmente a girar. Aún tardaría una década más en hacerse... y acabó en ella como parte de un intercambio de obras con Martin Scorsese.

El cabo de Schindler

Steven Spielberg no creía ser lo suficientemente maduro como para hacer una buena película sobre el Holocausto, y fue pasando el guion de mano en mano. Trató de que Roman Polanski, superviviente del gueto de Cracovia, la dirigiera, pero finalmente rechazó el proyecto. No hubo pocos directores involucrados de una manera u otra en su preproducción: Billy Wilder, Brian DePalma, Sydney Pollack... Y Martin Scorsese.

Spielberg había estado desarrollando, mientras tanto, otra película: el remake de una obra de 1962 conocida como 'El cabo del terror' en España y que en esta versión acabaríamos conociendo como 'El cabo del miedo'. El director estaba convencido de que el papel del villano era perfecto para Bill Murray, pero no estaba convencido de ser el responsable adecuado debido a la violencia de la cinta. Al fin y al cabo, acababa de terminar 'Indiana Jones y la última cruzada' y le parecía un giro demasiado radical a su carrera.

"No me apetecía, es tan simple como eso. No podía encontrar dentro de mi lo que hacía falta para hacer una película de terror sobre una familia perseguida por un maniaco", comentó años después. Pero, en aquel momento, no era el único que lo estaba pasándolo regular en su trabajo.

Ley del intercambio equivalente

En otro rincón de Amblin Entertainment, Scorsese estaba devanándose los sesos para hacer de 'La lista de Schindler' una película que no resultara tan polémica como su (entonces) última cinta, 'La última tentación de Cristo', que fue criticada duramente por sus escenas de desnudo y sus escenas revisionistas de la Biblia. Lo último que quería el director era, ahora, meterse con el Holocausto.

Fue entonces cuando Spielberg llegó con la solución: un intercambio de proyectos. Scorsese dirigiría 'El cabo del miedo' y él se atrevería a hacer ese proyecto que tanto temía. El paso del Rey Midas de Hollywood lo dio después de ver cómo, tras la caída del Muro de Berlín, crecía el negacionismo en torno al Holocausto. Finalmente, ambos se pusieron a los mandos de sus respectivas películas, dando dos de los grandes éxitos de 1993.

Hay que decir que Scorsese cambió inmediatamente a Murray por su amigo Robert DeNiro, pero Nick Nolte aún no estaba en la ecuación: durante un tiempo, el elegido para interpretar al protagonista de 'El cabo del miedo' era... Harrison Ford. Sin embargo, Ford estaba a otras cosas y acabó protagonizando 'La costa de los mosquitos'.

Al final, 'La lista de Schindler' ganó siete Óscars y supuso el primer premio de la Academia para el director (un lustro después ganaría otro por 'Salvar al soldado Ryan'). Por su parte, 'El cabo del miedo' obtuvo dos nominaciones a los Óscar y fue igualmente un éxito en taquilla, referenciada aún hoy en día. Lo único que queda de lo que pudo ser y no fue solo vive en nuestra imaginación.