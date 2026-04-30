Llega a Netflix una de las mejores comedias de la historia. Una irreverente sitcom de oficina sobre los entresijos del mundo de la televisión

Cuando se habla de las mejores sitcoms obviamente tienen que caer 'The Office', 'Friends', 'Parks and Recreation'... Pero siento que siempre se queda fuera un clásico increíble, y lleno de referencias meta al mundo televisivo, quizás porque en España no pegó tan fuerte en su momento y después ha sido un tanto maltratada por las plataformas de streaming.

Por suerte, Netflix está a puntito de recuperarla: vuelve '30 Rock' a nuestras pantallas.

¡Todo el mundo al plató!

'30 Rock' (que se llamó 'Rockefeller Plaza' en su momento en España), arrancó en 2006 basándose en las experiencias de Tina Fey como guionista en 'Saturday Night Live'. Nos muestra los entresijos de un programa de sketches de la NBC, desde los problemas en la sala de guionistas hasta el día a día lidiando con las estrellas, pasando por los caprichos de los productores.

En los últimos años estuvo rondando por algunas plataformas, y aunque se puede comprar en Amazon Prime Video, estaba un tanto desaparecida del streaming. La buenísima noticia es que a partir del 1 de mayo la tendremos disponible en Nettlix. Parece que llega con sus 7 temporadas al completo, aunque quizás habrá varios episodios perdidos, a petición de la propia Fey.

Con un humor surrealista, que a menudo se pasa de frenada con las parodias, nos mete en el complejo mundo de la producción televisiva mientras es inevitable que te enamores un poquito de la panda de maniacos que la protagonizan. O, por lo menos, que te enganchen irremediablemente y quieras seguir viendo qué desgracias les pasan durante unas cuantas temporadas más.

Tina Fey y Alec Baldwin se marcan un tándem inigualable, con un reparto que terminan de aupar Tracy Morgan, Jane Krakowski, Jack McBrayer, Scott Adsit, y Judah Friedlander (aunque el personaje de Will Arnett siempre me fascinará, por anecdótico y tocapelotas que sea). Si aún la tenemos pendiente, al plató, que empezamos a rodar ya mismo.

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