'30 Rock' ('Rockefeller Plaza'): Tina Fey ha pedido eliminar cuatro episodios de la serie por el uso de la "blackface"

La ola de acciones y censura del blackface sigue su curso y en esta ocasión le ha llegado el turno a una de las mejores comedias de lo que llevamos de siglo: 'Rockefeller Plaza' ('30 Rock'), la sitcom metatelevisiva cocreada y protagonizada por Tina Fey.

NBCUniversal ha anunciado que está en pleno proceso de eliminar cuatro episodios de la serie por presentar personajes caracterizados de otras razas mediante blackface y similares. Los episodios serán retirados de las diferentes plataformas de streaming donde se encuentran a petición de Robert Carlock y la propia Tina Fey, quien ha justificado así su decisión:

"En lo que nos esforzamos en trabajar y hacerlo mejor en materia de raza en América, creemos que estos espisodios con actores en maquillaje de cambio de raza estarán mejor fuera de circulación. Entiendo ahora que 'intención' no es un pase libre para que la gente blanca use estas imágenes. Me disculpo por el daño que pueden haber causado. En adelante, ningún chaval amante de la comedia necesita tropezarse en estos tropos y ser aguijoneado por su fealdad. Agradezco a NBCUniversal el cumplir esta petición."

"Intención no es un pase libre"

Estos episodios son 'Believe in the Stars' (3x02, en el que, de hecho, hay "intercambio" de raza y sexo), 'Christmas Attack Zone' (5x10), 'Live fron Studio 6H' (6x09) y 'The Live Show' (5x04), estos dos últimos realizados, además, en directo. Durante esta semana se espera que estos cuatro capítulos dejen de ester disponibles en Hulu, Amazon Prime, iTunes y otras tiendas digitales.

'30 Rock' es una sitcom que sigue el día a día de la producción de un programa de sketches de NBC y, por tanto, está nutrida de infinidad de comentarios sobre la televisión de la época, de los límites del humor y de todo tipo de comentario social bañado en una capa de comedia absurda.

De ahí que Tina Fey recalque la intencionalidad de las escenas. En una serie como esta tan absurda como es, estas desafortunadas caracterizaciones forman parte del comentario sobre el mundo del entretenimiento televisivo. Pero, como dice ella, es cuestión de entender que eso es ofensivo.

Los de '30 Rock', que prepara un especial el mes que viene, es el último ejemplo de un buen número de series y películas afectadas por la conversación social actual sobre la representación de la comunidad negra en Estados Unidos (y en otros países).

Mismamente, en el margen de dos semanas hemos visto casos similares. Netflix retiró un episodio de 'W/Bob and David', BBC quitó 'Little Britain' de sus plataformas. Por otro lado, hemos visto cancelaciones de docurealities policiales como 'Cops' y a HBO Max avisando de que le pondrá un cartel a 'Lo que el viento se llevó' para aclarar el contexto de la película.