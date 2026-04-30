Dónde ver gratis el Mundial de fútbol 2026. Fechas y horarios de los partidos que podremos ver en abierto

Queda poco más de un mes para una de las grandes citas deportivas del lustro. Llega el Mundial de fútbol masculino que se celebrará este verano en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Poco más de un mes, en el que disfrutaremos del juego de las selecciones de élite del deporte rey.

Un evento que los hinchas de este deporte ni quieren ni pueden perderse y que, como es habitual, podremos ver en televisión. Tanto en abierto como en pago. En la segunda opción en España tenemos DAZN, mientras que en la primera tenemos RTVE que se ha volcado con un paquete de 33 partidos en abierto, repartidos entre la fase de grupos y la final.

Eso sí, como podéis imaginar la oferta no cubre la totalidad de los encuentros (un total de 104). Sin embargo estos incluyen todos los que juegue la selección española, gobernada por Luis de la Fuente. De esta manera, vamos a desgranar, con fechas y horarios, todos los partidos que podremos disfrutar gratis en abierto.

La fase de grupos en RTVE

México - Sudáfrica [A] | Jueves 11/6 a las 21:00

Canadá - Bosnia y Herzegovina [B] | Viernes 12/6 a las 21:00

Brasil - Marruecos [C] | Domingo 14/6 a las 0:00

Alemania - Curazao [E] | Domingo 14/6 a las 19:00

España - Cabo Verde [H] | Lun es 15/6 a las 18:00

Francia - Senegal [I] | Martes 16/6 a las 21:00

Inglaterra - Croacia [L] | Miércoles 17/6 a las 22:00

Suiza - Bosnia y Herzegovina [B] | Jueves 18/6 a las 21:00

Estados Unidos - Australia [D] | Viernes 19/6 a las 21:00

Países Bajos - Suecia [F] | Sábado 20/6 a las 19:00

España - Arabia Saudí [H] | D omingo 21/6 a las 18:00

Argentina - Austria [J] | Lunes 22/6 a las 19:00

Inglaterra - Ghana [L] | Martes 23/6 a las 22:00

Escocia - Brasil [C] | Jueves 25/6 a las 0:00

Ecuador - Alemania [E] | Jueves 25/6 a las 22:00

Uruguay - España [H] | S ábado 27/6 a las 2:00

Colombia - Portugal [K] | Domingo 28/6 a la 1:30

Junto a estos 17 encuentros, al finalizar la fase de grupos llegará la fase final. Ahí RTVE emitirá también los partidos de Octavos de Final, Cuartos de final, las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran Final, que se celebrará el domingo 19 de julio. Un total de 33 partidos que se repartirán entre las diferentes señales de RTVE y RTVE Play.

DAZN, la opción de pago

Si la oferta se os queda corta y no os importa pagar por disfrutar de toda la competición, tenemos la opción de DAZN. La plataforma especializada en deporte ofrecerá los 104 partidos del Mundial de fútbol. Eso sí, aquí viene la trampa ya que supone un desembolso de un pago único de 19,95 euros además de la suscripción activa que dispongamos.

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