"Una acción ilegal y competencia desleal". Estalla la guerra entre privadas y RTVE por la publicidad en el Mundial 2026

Para las televisiones privadas, incluyendo las del grupo de Atresmedia y las de Mediaset, lo que está haciendo RTVE con la explotación de los derechos del próximo Mundial de Fútbol masculino constituye "competencia desleal". Así lo han asegurado en un comunicado en el que UTECA requiere el cese de la comercialización publicitaria del torneo rey.

Para la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, el que RTVE esté comercializando espacios publicitarios del Mundial 2026 a todo tipo de anunciantes (incluyendo no patrocinadores oficiales) vulnera no solo la ley de financiación de RTVE (en su artículo 7.2.b) sino que además la ley de Competencia desleal de 1991.

Esto no es más sino un nuevo lance de la batalla que lidian las privadas desde que RTVE se llevó el contrato de la FIFA para el torneo el pasado agosto de 2025 por unos 57 millones de euros. Algo que no gustó a las privadas ya que consideran que la sobrepuja, ya de por sí, se hace en una condición de ventaja respecto al resto de televisiones comerciales.

Una cuestión que lleva siendo queja de los grandes grupos privados tanto con el Mundial de Catar como con la Eurocopa de Alemania pero que aquí está escalando algo más que de costumbre, ya que desde UTECA amenazan por la vía judicial:

«Si RTVE mantiene la venta sin límites de espacios publicitarios del Mundial, UTECA ha comunicado a la cadena pública que presentará una demanda por competencia desleal y pedirá al juez que ordene que su oferta comercial se dirija únicamente a los patrocinadores oficiales.»

Contraataque de RTVE

La acusación de malas prácticas ha sido respondida por RTVE. En un burofax firmado por el secretario general de la Corporación, Alfonso Morales, la radiotelevisión pública asegura que se está actuando «de acuerdo con el criterio fijado por la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia». Un criterio que también usaron durante los últimos grandes eventos futbolísticos.

Para RTVE esto es toda una campaña de descrédito y prácticamente aseveran que, si es necesario, se verán en los tribunales:

«Ustedes están realizando y difundiendo, con significada temeridad vistos los precedentes, manifestaciones e imputaciones inexactas sobre este prestador público que pueden ocasionarle daños sustantivos. Desde luego, somos conscientes que estas actuaciones forman parte de una campaña que busca el descrédito de este servicio público. En consecuencia, frente a tales manifestaciones, que podrían ser consideradas, en su caso, como actos de denigración de acuerdo con la definición legal, esta Corporación se reserva la posibilidad de acudir en amparo ante las instancias o los organismos judiciales competentes para defenderse»

Habrá que ver cómo se resuelve esto, pero la verdad es que está claro que RTVE parte con ventaja a la hora de poder llevarse los derechos deportivos de algunas de las competiciones más seguidas, sobre todo en cuanto a fútbol de selecciones se refiere.

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