El parque de atracciones del Real Madrid existe. Está en Dubai y es el único de un equipo de fútbol del mundo

Qué califica o no para poder ser protagonista de un parque temático es una pregunta que con los años estamos descubriendo que cada vez admite más respuestas. Mickey y compañía eran solo la punta del iceberg de una industria que se ha expandido a marcas de todo tipo, personalidades o incluso al mismo concepto de un país, como el parque japonés dedicado a España.

No es entonces tampoco tan extraño saber que desde 2024 existe un parque únicamente dedicado al Real Madrid. Llamado apropiadamente Real Madrid World, se encuentra en Dubai y pretende ser el homenaje definitivo al equipo. La entrada está presidida por una copia de la Cibeles. Sus salas están llenas de historia, con fotografías de archivo de los jugadores, recreaciones del Bernabeu o imágenes de la evolución del escudo.

Al contrario que muchos otro parques temáticos que son eso, principalmente temáticos, Real Madrid World tiene un puñado de atracciones que complementen su vertiente más de museo. La principal es una montaña rusa de madera llamada Hala Madrid, pero hay otras como una torre de columpios pendulantes llamada Stars Flyer y varias atracciones infantiles como una montaña rusa.

El parque completa su oferta de ocio con espacios donde poner a prueba las habilidades futbolísticas (y de baloncesto) de cada uno, incluyendo tiros a portería en versiones tanto de realidad virtual como reales con un portero mecanizado. Tiendas de merchandising también abren la puerta a que cada uno se haga su propia camiseta con el nombre y dorsal.

Los fans del Madrid pueden fardar con el hecho de que ningún otro equipo deportivo del mundo tienen dedicado un parque de atracciones. Se trata de una propuesta única en la que se han adelantado los emiratíes. Oriente Medio está tratando de convertirse en una nueva fuerza en el mundo del entretenimiento, con fuertes apuestas especialmente en Abu Dabi que incluyen parques de récords e incluso un futuro parque Disney.

Imágenes: Real Madrid World, Furby & Fakho Vlogs

