Disney World le ha ganado la primera batalla a Epic Universe. Acaba de conseguir números de récord, pero la competencia está creciendo más

2025 marca un año importante en el enfrentamiento de las dos grandes marcas de parques temáticos. Este año Universal inauguraba su Universal Epic Universe en Orlando, el que desde este mayo es su nuevo parque estandarte, localizado en Orlando como competencia directa de Disney World, y lo hacía con las ambiciones de dejar de ser considerados los segundones.

La primera batalla ya se ha librado y hay que decir que de momento, siguen siéndolo. Tanto Disney como Universal han tenido sus informes financieros de principios de verano y aunque ambos son esperanzadores marcan una clara victoria para el parque más veterano. La división de parques de Disney ha logrado unos ingresos de récord, marcando una subida del 10% que suponen 6.400 millones de dólares en solo el período entre mayo y junio de 2025.

Los resultados no sorprenden a unos ejecutivos que tenían plena confianza en la "resiliencia" de la compañía del ratón a pesar de llevar una temporada envueltos en controversias por las constantes subidas de precios, que se tradujeron en un susto a finales del año pasado. La compañía lleva una racha acusada de solo centrarse en los clientes más pudientes, y de hecho en el informe han apuntado notar una subida per capita en los asistentes.

Universal, por su parte, ve un crecimiento mayor en su división de parques del 18,9%, pero supone un ingreso menor de 2.300 millones. La marca tiene aún mucha distancia que acortar con respecto a la competencia, pero su parque ha abierto con reseñas entusiastas que lo califican como un competidor a la altura en cuanto a experiencias y valores de producción. Supone una estrategia a largo plazo, y Universal ya tiene terreno comprado para futuras expansiones que agranden un parque que, eso sí, de momento es pequeño cuando se le compara con el gigantesco resort de Disney.

Más que una batalla encarnizada, estos primeros compases de coexistencia entre ambos parques parecen hablar de retroalimentación. El año pasado desde Disney reiteraron que la aparición de Epic era una oportunidad para ambos y de momento se cumple, con agencias de viajes informando que especialmente los que no son locales están aprovechando el viaje a Orlando para visitar ambos parques. Está por ver si esto se mantiene según vaya creciendo la popularidad de Epic Universe, que en mayo estaba apenas abriendo sus puertas.

