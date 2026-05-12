'Avatar 3' acaba de anunciar su fecha de estreno en streaming. La película de James Cameron llega a Disney+ tras recaudar casi 1500 millones en cines

La espera ha sido larga, pero Disney por fin ha anunciado la fecha de estreno en streaming de 'Avatar: Fuego y ceniza' ('Avatar: Fire and Ash') después de arrasar en cines, donde ha amasado 1485 millones de dólares. Será el 24 de junio de 2026 cuando podamos ver la película de James Cameron en Disney+ sin ningún tipo de coste adicional para los suscriptores.

La fecha elegida además no parece para nada una casualidad, ya que es también el día anterior a que se ponga a la venta 'Avatar: Fuego y ceniza' en formato físico. Me da que quedó así fijado en el contrato de Cameron, quien además se pudo permitir la exigencia de que el tiempo entre el lanzamiento en cines y su llegada en streaming sea mayor de lo habitual. Valga el ejemplo de 'Send Help (Enviad ayuda)', que llegó a los cines varias semanas más tarde y ya está disponible en Disney+.

La cuarta entrega sigue en el aire

Recordemos que el futuro de la saga sigue en el aire pese al éxito de la tercera entrega. Eso se debe principalmente a que sus ingresos fueron muy inferiores a los de 'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water'), lo cual ha llevado a que Disney imponga una serie de condiciones a Cameron si quiere seguir adelante con 'Avatar 4'. Muy raro sería que no lleguen a un acuerdo.

Zoe Saldaña y Sam Worthington vuelven a liderar el reparto de 'Avatar: Fuego y ceniza', una película pensada para cerrar la historia iniciada en la segunda entrega. Eso sí, dejando la puerta totalmente abierta para que Cameron y el público regresan a Pandora con nuevas aventuras.

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